Dream Doll: arriva il biopic sulla madre delle Barbie

Di Federico_40 mercoledì 18 settembre 2019

Rita Wilson produrrà il biopic sulla leggendaria Ruth Handler, fondatrice della Mattel.

Greta Gerwig e Noah Baumbach si ritrovano per Barbie Greta Gerwig e Noah Baumbach sceneggeranno fianco a fianco il live-action di Barbie. Melisa Wallack, nominata all'Oscar per Dallas Buyers Club, scriverà la sceneggiatura del biopic dedicato a Ruth Handler, tratto dal suo libro di memorie Dream Doll: The Ruth Handler Story.

La Handler, deceduta nel 2002, fondò la Mattel Corporation nel 1945 e ideò la leggendaria bambola Barbie nel 1959, diventando la prima donna a gestire un'azienda di simili proporzioni.

Dream Doll sarà prodotto da Aaron L. Gilbert e Rita Wilson, Cristan Crocker e Andrea Nevins. Bronj Anjay Nagpal e Steven Thibault saranno i produttori esecutivi, con Solome Williams e Jordan Moldo a supervisionare lo sviluppo.

"Il mondo dovrebbe sapere della fenomenale donna dietro la bambola", hanno dichiarato la figlia della Handler Barbara e la nipote Cheryl Segal. "Abbiamo scelto di lavorare con Rita Wilson, Cristan Crocker, Andrea Nevins e Bron Studios per dare vita alla storia di Ruth. Lavorare con loro in questo progetto è sembrato perfetto perché sentiamo che riconoscono quanto Ruth sia stata fonte di ispirazione. "

La Wilson ha aggiunto: “Tutti conoscono l'iconica Barbie, che, dopo oltre 60 anni, continua ad essere una delle bambole di maggior successo a livello globale. Ma pochi conoscono la storia della donna ispiratrice, innovativa e appassionata che ha sfidato le scarse probabilità di crearla. La storia di Ruth Handler stupisce, dà potere e talvolta fa infuriare. È un onore far parte del team che porterà sullo schermo l'autobiografia di Ruth. Sono così grata alle famiglie Handler e Segal per aver confidato in noi nella vita di questa donna incredibile".

"Melisa Wallack è un'incredibile narratrice in grado di gestire personaggi emotivamente complessi e ricchi con aplomb e la giusta quantità di umorismo", ha aggiunto la Gilbert. "È la sceneggiatrice perfetta da aggiungere al team e dare vita alla storia di Ruth."

A Hollywood stanno lavorando anche ad un live-action di Barbie, con Margot Robbie protagonista e lo script di Greta Gerwig e Noah Baumbach.

Fonte: HollywoodReporter