House Party, Calmatic alla regia del remake

Di Federico Boni mercoledì 18 settembre 2019

Il regista del video musicale "Old Town Road" per il remake di House Party.

30 anni dopo l'uscita in sala, House Party di Reginald Hudlin andrà incontro ad un remake targato New Line. Calmatic, regista del video musicale Old Town Road di Lil Nas X, si siederà dietro la macchina da presa, debuttando in sala. LeBron James produrrà la pellicola con la sua SpringHill Entertainment.

Tra i protagonisti della pellicola originale, presto diventata di culto, spiccavano Kid e Play del duo hip hop Kid 'n Play, Paul Anthony, Bow-Legged Lou e B-Fine dei Full Force, Robin Harris, morto a riprese terminate, Martin Lawrence, Tisha Campbell, A.J. Johnson, Daryl "Chill" Mitchell e Gene "Groove" Allen (dei Groove B. Chill), Kelly Jo Minter, John Witherspoon e George Clinton. All'epoca sorrise anche il botteghino, con oltre 26 milioni di dollari incassati.

La trama del film originale ruotava a tre studenti che organizzano una festa a casa un loro compagno di scuola, approfittando dell'assenza dei genitori. Uno di questi studenti è costretto a svignarsela di nascosto del padre, pur di partecipare al partu. Alla fine della festa, uscendo dalla porta di servizio per portare a casa due sue amiche,viene scambiato dalla polizia per un ladro e portato in prigione. Tutti i suoi amici si mobilitano, per l'intera notte, alla ricerca dei soldi necessari per la cauzione.

Fonte: HollywoodReporter