Star Wars 9: trapelati nuovi dettagli su Jannah e Finn

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 settembre 2019

Trapelati dettagli non ufficiali su Jannah, il nuovo personaggio di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

ATTENZIONE!!! L'articolo include potenziali SPOILER su "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

"L'ascesa di Skywalker" sarà il capitolo finale della nuova trilogia di Star Wars che è iniziata con J.J. Abrams (Il risveglio della Forza), proseguita con Rian Johnson (Gli Ultimi Jedi) e che finirà con Abrams a cui toccherà riunire un fandom diviso dal controverso Episodio VIII di Johnson, pellicola che si è rivelata ancor più divisiva della controversa trilogia prequel.

Un nuovo rumor coinvolge il prode Finn di John Boyega, ex stormtrooper (o assaltatore che di si voglia) disertore diventato eroe della Resistenza, con uno dei nuovi personaggi che "L'ascesa di Skywalker" introdurrà ai fan, l'alleata della Resistenza Jannah, interpretata dall'attrice britannica Naomi Ackie.

Finn nei primi due film della nuova trilogia ha stretto legami molto forti prima con Rey e poi con Rose Tico, entrambe dinamiche di amicizia con un sottinteso amoroso che solo Rose ha esternato durante la battaglia di Crait. Ora secondo un nuovo rumor in "L'ascesa di Skywalker" Finn legherà con Jannah, ma sarà un tipo di dinamica diversa rispetto al passato. Secondo quanto si vocifera Finn e Jannah sono fratello e sorella e s'imbarcheranno in quella che viene definita come una missione suicida, che potrebbe portare ad un tragico ed eroico epilogo per Finn.

Il Super Star Destroyer del generale Pryde è il bersaglio della missione di Finn e Jannah, e si scoprirà che lei è un ex stormtrooper oppure che si è tentato di reclutarla con la forza in un tentativo fallito di rapirla, in cui lei è riuscita a fuggire. Comunque siano andate le cose, Jannah è in cerca di vendetta contro il Primo Ordine e il loro Capo Supremo Kylo Ren. Parte di questo rumor suggerisce anche che Kylo Ren scopre l'imperatore Palpatine mentre indaga sulle regioni sconosciute per scoprire la fonte del potere di Snoke.

Tornando a Finn e alla sua evidente "cotta" per Rey, pare che i sentimenti di Finn non siano ricambiati o meglio che non vadano oltre l'amicizia. Allo stesso tempo è stato riferito che Rose avrà ancora forti sentimenti per Finn e continuerà ad essere il suo principale interesse amoroso, dando vita ad una sorta di triangolo amoroso. Ci sono anche indicazioni che Finn potrebbe diventare un cavaliere Jedi prima che "L'ascesa di Skywalker" giunga al termine, ma ricordiamo che si tratta di teorie dei fan non confermate in alcun modo.

Tornando a Jannah, le prime voci ipotizzavano che fosse la figlia di Lando Calrissian, e a questo punto con il nuovo rumor si apre inevitabilmente la possibilità che anche Finn possa essere figlio di Lando, un richiamo all'elemento famiglia e una sorta di rievocazione dei fratelli Luke e Leia, indubbiamente intrigante anche se siamo nel territorio della pura speculazione.

"Star Wars: L'ascesa di Skywalker" arriverà nei cinema italiani il 18 dicembre e presenterà diversi nuovi personaggi al centro di una trama ancora tenuta sotto il più stretto riserbo. Ricordiamo che prima che il capitolo finale della saga Skywalker giunga nelle sale, il 4 ottobre ci sarà il consueto appuntamento con la rivelazione del merchandise del nuovo film con l'atteso evento "Triple Force Friday".

Fonte: Making Star Wars