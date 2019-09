Halloween Kills: iniziate le riprese e prima foto dal set

Di Pietro Ferraro giovedì 19 settembre 2019

Riprese in corso per il sequel "Halloween Kills" di David Gordon Green e Blumhouse.

Riprese ufficialmente in corso per il sequel Halloween Kills, lo conferma Blumhouse Productions, lo studio dietro l'ultimo episodio.

Blumhouse ha condiviso la notizia su Twitter e Reddit insieme ad un'immagine della sedia del regista David Gordon Green sulla quale è poggiato un familiare coltello da cucina.

Ehi Reddit, ho pensato che vi sarebbe piaciuto vedere come abbiamo dato il benvenuto al regista per iniziare il primo giorno delle riprese di "Halloween Kills". Spero che non la prenda sul personale.

Blumhouse ha presentato piani per due sequel che concluderanno questa versione del franchise, che ha dato un colpo di spugna alla linea temporale della saga ricollegandosi direttamente all'Halloween originale del 1978. Una volta che "Halloween Kills" avrà terminato le riprese, la produzione prenderà una breve pausa e si preparerà a girare Halloween Ends.

Jamie Lee Curtis tornerà ancora una volta nei panni di Laurie Strode. Si prevede inoltre che Judy Greer torni come Karen Strode, così come Andi Matichak nei panni di sua figlia Allyson. Nick Castle, l'interprete originale di Michael Myers, sta tornando, così come James Jude Courtney, che ha intepretato Michael nelle scene fisicamente più onerose. Altri membri del cast confermati includono Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace, la ragazzina a cui Laurie faceva da babysitter nell'originale Halloween, così come Anthony Michael Hall, che interpreterà Tommy Doyle, l'altro ragazzino di cui Laurie si stava occupando quella fatidica notte di mattanza. Inoltre Robert Longstreet interpreterà il bullo Lonnie Elam e Jibrail Nantambu tornerà come Julian, il ragazzino visto nell'Halloween dello scorso anno.

John Carpenter, regista dell'originale, sta tornando come produttore, oltre a fornire ancora una volta la colonna sonora. "Halloween Kills" arriverà nei cinema il 16 ottobre 2020 con "Halloween Ends" che seguirà un anno dopo il 15 ottobre 2021.