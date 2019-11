Halloween Kills: primo teaser video ufficiale

Riprese in corso per il sequel "Halloween Kills" di David Gordon Green e Blumhouse.

Jamie Lee Curtis attualmente sul set di Halloween Kills di nuovo nei panni di Laurie Strode, per festeggiare Halloween ha condiviso su Instagram un nuovissimo video che mostra un teaser ufficiale dal set del sequel di David Gordon Green.

È il momento giusto...per iniziare ad urlare. Primo sguardo al caos che David [Gordon Green] ha creato per tutti voi.

"Halloween Kills" è il sequel del nuovo Halloween dello scorso anno che ha ignorato ogni sequel del franchise presentandosi ai fan come un sequel diretto del classico slasher di John Carpenter del 1978. Il film è stato accolto con entusiasmo con un incasso di ben 155 milioni di dollari nel mondo. Blumhouse Productions ha quindi riunito la stessa squadra per il sequel con John Carpenter di nuovo produttore esecutivo e autore delle musiche. Oltre a Jamie Lee Curtis, torna anche Nick Castle l'originale Michael Myers e James Jude Courtney, che ha interpretato Michael nelle scene più fisicamente impegnative.

In "Halloween Kills" torneranno altri personaggi iconici della saga tra cui Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace, Tommy Doyle, interpretato questa volta da Anthony Michael Hall e Robert Longstreet nei panni del bullo Lonnie Elam. "Halloween Kills" arriverà nelle sale il 16 ottobre 2020, ed è solo una delle due parti che concluderanno il ritorno all'iconica saga horror. Il regista David Gordon Green e la troupe torneranno per l'epilogo Halloween Ends, che sarà girato poco dopo questo film e arriverà nei cinema il 15 ottobre 2021.





Halloween Kills: nuova foto dal set con Charles Cyphers nei panni dello Sceriffo Brackett

L'attore Charles Cyphers è sul set di Halloween Kills per riprendere per la prima volta dal 1981, il ruolo dello sceriffo Leigh Brackett. Una nuova foto dal set condivisa su Twitter mostra l'attore nel suo costume di scena, la divisa del dipartimento di polizia di Haddonfield.

Charles Cyphers è apparso per la prima volta nella saga di Halloween nel film originale del 1978 di John Carpenter, sarà sua figlia Annie (Nancy Kyes) una delle prime vittime della mattanza di Michael. Cyphers è tornato in Halloween II, lo vediamo affranto dire al Dr. Loomis (Donald Pleasence) che avrebbe abbandonato le indagini per informare la moglie della morte della figlia per mano di Michael. Il ruolo è stato successivamente interpretato da Brad Dourif nell'Halloween di Rob Zombie e nel suo sequel, ma la versione del personaggio di Cyphers non appare su schermo dal 1981.

Altri volti familiari dell'originale che torneranno in "Halloween Kills" saranno Kyle Richards di nuovo nei panni di Lindsey Wallace, Nancy Stephens riprenderà dell'infermiera Marion Chambers, Robert Longstreet tronerà nei panni di Lonnie Elam e Nick Castle sarà ancora una volta Michael Myers (con James Jude Courtney reclutato per le scene di stunt). Naturalmente anche Jamie Lee Curtis, Judy Greer e Andi Matichak sono pronti a tornare per il sequel come membri sopravvissuti della famiglia Strode. Per quanto riguarda vecchi personaggi interpretati da nuovi attori c'è Tommy Doyle interpretato da Brian Andrews nel film originale che in "Halloween Kills" avrà il volto di Anthony Michael Hall.

Il regista David Gordon Green torna al timone di "Halloween Kills", con Jason Blum, Malek Akkad e Bill Block a bordo come produttori. Anche il creatore del franchising John Carpenter è di nuovo a bordo per lavorare ancora una volta sulla colonna sonora. Il film riprenderà due anni dopo gli eventi della puntata precedente, con il ritorno di Michael Myers in quel di Haddonfield per l'ennesima mattanza di Halloween.

"Halloween Kills" arriverà sul grande schermo il 16 ottobre 2020.







Halloween Kills: nuove foto dal set e dettagli sulla trama

Riprese in pieno corso per Halloween Kills, con la Laurie Strode di Jamie Lee Curtis pronta ad un nuovo brutale confronto con l'inarrestabile Michael Myers. Dopo il successo del sequel Halloween del 2018, Blumhouse Productions e Universal Pictures hanno annunciato ben due sequel e recentemente Curtis ha utilizzato Twitter per una prima occhiata dal set al suo ritorno nei panni di Laurie, scatto che vi proponiamo insieme a nuove foto dal set che trovate in coda all'aggiornamento.

Curtis è ritratta sorridente in questo nuovo scatto che la vede in quella che dovrebbe essere la roulotte del trucco mentre sfoggia tagli sul viso, sporcizia sulle braccia e lividi in abbondanza.

Mai disperare! Primo giorno di ritorno nella battaglia per la mia vita! #HalloweenMovie #HalloweenKills

I dettagli sulla trama di "Halloween Kills" sono pochissimi. Quello che sappiamo è che questo primo sequel riporterà alcuni personaggi iconici della storia del franchise tra cui Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace, Tommy Doyle, questa volta interpretato da Anthony Michael Hall, Charles Cyphers nei panni dello sceriffo Leigh Brackett e Robert Longstreet come il bullo Lonnie Elam. Anche Nick Castle, l'attore originale di Michael Myers, è di nuovo a bordo, con James Jude Courtney che indosserà la maschera dell'Ombra per le scene fisicamente più impegnative.

ATTENZIONE!!! A seguire trovate SPOILER sul film Halloween Kills.

Inoltre è stato recentemente rivelato che il sequel ci riporterà all'Haddonfield Memorial Hospital, che era una delle principali location di Halloween II del 1981. A conferma di ciò è trapelata su Twitter una foto dal set, Il nome è chiaramente mostrato all'esterno di un edificio che verrà usato come location.







Diretto da Rick Rosenthal, "Halloween II" è stato il seguito del leggendario cult originale di John Carpenter. Il film riprende immediatamente dopo gli eventi del primo film, narrando la stessa notte di Halloween iniziata nell'originale. Michael Myers è sparito dopo aver subito una caduta e diversi colpi di arma da fuoco. Laurie Strode viene portata all'Haddonfield Memorial Hospital per essere curata. Sfortunatamente Michael la rintraccia e intenzionato ad uccidere la giovane babysitter, che si rivela essere sua sorella, semina cadaveri anche all'interno dell'ospedale. Ricordiamo che nella nella nuova sequenza temporale impostata dal nuovo "Halloween" di Blumhouse, Laurie e Michael non sono più fratelli.

David Gordon Green, che ha diretto il nuovo "Halloween" del 2018, torna a dirigere "Halloween Kills" e il sequel già pianificato "Halloween Ends". Green ha scritto entrambe le sceneggiature insieme a Danny McBride, che ha lavorato anche alla puntata precedente, così come Scott Teems, che è un nuovo arrivato nel franchise. John Carpenter, che ha diretto l'originale, fungerà da produttore esecutivo oltre a fornire la colonna sonora del film, proprio come ha fatto per il film precedente.

"Halloween Kills" uscirà nei cinema il 16 ottobre 2020, con "Halloween Ends" che seguirà un anno dopo il 15 ottobre 2021.







Halloween Kills: iniziate le riprese e prima foto dal set

Riprese ufficialmente in corso per il sequel Halloween Kills, lo conferma Blumhouse Productions, lo studio dietro l'ultimo episodio.

Blumhouse ha condiviso la notizia su Twitter e Reddit insieme ad un'immagine della sedia del regista David Gordon Green sulla quale è poggiato un familiare coltello da cucina.

Ehi Reddit, ho pensato che vi sarebbe piaciuto vedere come abbiamo dato il benvenuto al regista per iniziare il primo giorno delle riprese di "Halloween Kills". Spero che non la prenda sul personale.

Blumhouse ha presentato piani per due sequel che concluderanno questa versione del franchise, che ha dato un colpo di spugna alla linea temporale della saga ricollegandosi direttamente all'Halloween originale del 1978. Una volta che "Halloween Kills" avrà terminato le riprese, la produzione prenderà una breve pausa e si preparerà a girare Halloween Ends.

Jamie Lee Curtis tornerà ancora una volta nei panni di Laurie Strode. Si prevede inoltre che Judy Greer torni come Karen Strode, così come Andi Matichak nei panni di sua figlia Allyson. Nick Castle, l'interprete originale di Michael Myers, sta tornando, così come James Jude Courtney, che ha intepretato Michael nelle scene fisicamente più onerose. Altri membri del cast confermati includono Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace, la ragazzina a cui Laurie faceva da babysitter nell'originale Halloween, così come Anthony Michael Hall, che interpreterà Tommy Doyle, l'altro ragazzino di cui Laurie si stava occupando quella fatidica notte di mattanza. Inoltre Robert Longstreet interpreterà il bullo Lonnie Elam e Jibrail Nantambu tornerà come Julian, il ragazzino visto nell'Halloween dello scorso anno.

John Carpenter, regista dell'originale, sta tornando come produttore, oltre a fornire ancora una volta la colonna sonora. "Halloween Kills" arriverà nei cinema il 16 ottobre 2020 con "Halloween Ends" che seguirà un anno dopo il 15 ottobre 2021.







