Knights, un nuovo film di avventura per famiglie per la Disney

Di Federico_40 giovedì 19 settembre 2019

Non solo La spada nella roccia. Nuovo live action medievale per la Disney.

Walt Disney è al lavoro su un nuovo "film d'avventura per famiglie" in live action, intitolato Knights, che sarà ambientato nell'Europa medievale. Parola di Deadline.

Scritto da Matt Orton, il film ruoterà attorno ad una giovane donna che "si unisce a un cavaliere nella sua missione di distruggere un artefatto pericoloso per il bene dell'umanità, prima che cada nelle mani sbagliate".

Ulteriori dettagli sui tempi di lavorazione, regista e cast sono al momento sconosciuti, ma questo non è l'unico film medievale che sta interessando lo studios. Non va infatti dimenticato l'annunciato live action de La Spada nella Roccia, che vedrebbe Ridley Scott in cabina di regia.

Knights parrebbe però essere una storia del tutto originale.

Fonte: Comingsoon.net