Elvira's House of Horrors: foto e video del nuovo flipper ufficiale by Stern Pinball

Di Pietro Ferraro giovedì 19 settembre 2019

Stern Pinball annuncia una nuova uscita che completa la trilogia di flipper dedicati all'icona horror Elvira di Cassandra Peterson.

Stern Pinball, Inc. ha rivelato la disponibilità di un nuovo flipper che celebra l'iconico personaggio horror Elvira, Mistress of the Dark. Il flipper è stato sviluppato in collaborazione con il team Whizbang Pinball Studio di Greg Freres e Dennis Nordman. Greg e Dennis hanno sviluppato i primi due precedenti flipper di Elvira. Il flipper Elvira's House of Horrors saranno disponibili nei modelli Premium, Limited Edition e Signature Edition.

Il personaggio di Elvira, interpretato dall'attrice Cassandra Peterson, nasce come conduttrice di una rubrica di film horror alla televisione KHJ di Los Angeles, per poi approdare al cinema nel 1988 con il lungometraggio Una strega chiamata Elvira diretto da James Signorelli. Nel 2001 Cassandra Peterson è tornata nei panni di Elvira nel lungometraggio direct-to-video La casa stregata di Elvira diretto da Sam Irvin.

Arriva il più campy della trilogia di flipper di Elvira! Cercando di vendere la sua dimora attraverso "Alternate Realty", la casa di Elvira è infestata dai personaggi dei film del suo passato. Questi ghoul, fantasmi, mostri e uno strano assortimento di personaggi vintage con orribili capacità di recitazione cercano vendetta su Elvira mentre lei e il giocatore li affrontano, rimandandoli al "film" da cui provengono! "Elvira's House of Horrors" immerge i giocatori in un divertente universo da B-movie pieno dell'umorismo che ci si aspetta dalla Padrona dell'oscurità, compresi i dialoghi personalizzati e riprese esclusive di Elvira per le scene video personalizzate presenti durante il gioco.

I modelli Premium, Limited Edition e Signature Edition presentano tutti la "Casa degli orrori" di Elvira, una terrificante dimora vittoriana che necessita di qualche lavoretto, piena di fascino inquietante e sorprese sovrannaturali.

È stato un piacere lavorare direttamente con la Padrona dell'Oscurità per questa terza collaborazione", ha affermato Gary Stern, Presidente e CEO di Stern Pinball, Inc. "Il flipper Elvira's House of Horrors è un momento divertente e inquietante!".

Il modello "Limited Edition" è limitato a 400 unità a livello globale. Il modello "Limited Edition" include ulteriori caratteristiche uniche come una placca numerata in sequenza, un esclusivo vetro a specchio, un'esclusiva grafica a tema su mobile, un arco inferiore autografato personalizzato, lame artistiche personalizzate esclusive, vetro antiriflesso e un motore shaker.

Il modello "Signature Edition" da collezione è limitato a 50 unità in tutto il mondo. Il modello "Signature Edition" include tutte le funzionalità del flipper "Limited Edition", oltre a speciali decalcomanie in rilievo, una card collezionabile di Elvira autografata personalmente con cover e supporto e un certificato di autenticità speciale firmato Elvira che include un campione di tessuto dall'iconico divano in velluto rosso di Elvira.

Completando il tema coinvolgente e l'esperienza di gioco emozionante, il potente sistema hardware elettronico SPIKETM di Stern Pinball consente grafica ad alta definizione e animazioni innovative sul display video. SPIKETM riduce la complessità del sistema e il consumo di energia con conseguente maggiore affidabilità e manutenzione semplificata. Il sistema elettronico all'avanguardia alimenta anche un sistema audio a 3 canali ad alta fedeltà che è tre volte più potente dei sistemi audio delle generazioni precedenti.

Stern ha confermato una lista di B-horror che sono citati nel flipper "Elvira's House of Horrors", una serie di chicche che trovate elencate a seguire.

• A Bucket Of Blood (1959)

• Attack Of The Giant Leeches (1959)

• Beast From Haunted Cave (1959)

• Don't Look In The Basement (1973)

• Eegah (1962)

• Hercules And The Captive Women (1963)

• I Eat Your Skin (1964)

• Jesse James Meets Frankenstein's Daughter (1965)

• Lady Frankenstein (1971)

• Manos: The Hands Of Fate (1966)

• Monster From A Prehistoric Planet (1967)

• Night Of The Living Dead (1968)

• Santa Claus Conquers The Martians (1964)

• Scared To Death (1947)

• Teenagers From Outer Space (1959)

• The Brain That Wouldn't Die (1962)

• The Giant Gila Monster (1959)

• The Killer Shrews (1959)

• The Manster (1959)

• The Satanic Rites Of Dracula (1973)

• The Terror (1963)

• The Wasp Woman (1960)

• The Werewolf Of Washington (1973)

• The Wild Women Of Wongo (1958)

• Tormented (1960)

• Untamed Women (1952)

Per ulteriori informazioni sull'Elvira's House of Horrors Pinball vi segnaliamo il sito ufficiale SternPinball.com.