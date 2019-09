Joaquin Phoenix protagonista del nuovo film di Mike Mills

Di Federico Boni giovedì 19 settembre 2019

Via alle riprese in autunno per Joaquin Phoenix e Mike Mills.

Acclamato a Venezia con il Joker, Leone d'Oro e sempre più in odore di Oscar, Joaquin Phoenix guarda alla prossima fatica cinematografica, che lo vedrà tornare sul set per Mike Mills, 53enne regista americano visto all'opera con Thumbsucker - Il succhiapollice, Beginners e Le donne della mia vita, acclamato film del 2016 con Annette Bening e Elle Fanning, Greta Gerwig.

La A24 è in trattative per produrre e acquisire la pellicola, le cui riprese inizieranno in autunno. Trama sconosciuta, così come il titolo, con Chelsea Barnard, Lila Yacoub e Andrea Longacre-White produttori.

44 anni, Phoenix è stato 3 volte candidato agli Oscar, senza mai uscirne vincitore, e 5 ai Golden Globe, con un trionfo nel 2006. Spiccano poi 3 nomination ai Bafta e 4 agli Screen Actors Guild Awards. Nel 2017 ha vinto il Prix d'interprétation masculine per You Were Never Really Here al Festival di Cannes.

Fonte: HollywoodReporter