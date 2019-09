The French Dispatch di Wes Anderson sarà distribuito dalla Fox Searchlight

Di Federico Boni giovedì 19 settembre 2019

Cast di stelle per The French Dispatch di Wes Anderson, al cinema nel 2020.

Uscirà al cinema nel 2020 l'attesissimo The French Dispatch, nuovo film di Wes Anderson interpretato da un cast monster composto da Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothee Chalamet, Lea Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson e Bill Murray.

Ebbene la Fox Searchlight Pictures ha acquisito i diritti mondiali della pellicola, coprodotta dalla Indian Paintbrush. La Fox Searchlight aveva in precedenza distribuito anche L'Isola dei Cani, The Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox e Il treno per il Darjeeling. Solo Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore, negli ultimi 15 anni, aveva interrotto il sodalizio, avendo una distribuzione Focus Features.

"Siamo entusiasti di tornare nell'inconfondibile e del tutto originale mondo di Wes Anderson", hanno dichiarato in una nota Steve Gilula e Nancy Utley, presidenti di Fox Searchlight Pictures. The French Dispatch sarà una lettera d'amore al mondo del giornalismo ambientata in un avamposto di un giornale americano nella Parigi del 20° secolo, e si concentrerà su tre trame.

7 volte candidato agli Oscar, Wes Anderson non ne ha incredibilmente mai vinto nemmeno uno, vincendo invece un Golden Globe, un David di Donatello, un Bafta e un Orso d'argento gran premio della giuria e un Orso d'argento per il miglior regista a Berlino.

Fonte: HollywoodReporter