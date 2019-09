Non aprite quella porta, Fede Alvarez produce il nuovo film

Di Federico Boni venerdì 20 settembre 2019

Anche Fede Alvarez dietro il nuovo The Texas Chain Saw Massacre.

E' morto Tobe Hooper, il regista di 'Non aprite quella porta' Blogo ricorda Tobe Hooper, il regista di "Non aprite quella porta" e "Poltergeist" scomparso a 74 anni. Fede Alvarez, regista di Don's Breathe, Evil Dead e Millennium - Quello che non uccide, produrrà il prossimo Non aprite quella Porta targato Legendary Entertainment. Parola di Bloody Disgusting.

Kim Henkel, che ha scritto e prodotto il film originale e diretto Non aprite quella porta IV, ha acquisito i diritti del franchise. Alvarez produrrà insieme ad Henkel e alla Legendary, ed è attualmente alla ricerca di un regista che diriga il progetto. Il nuovo Non aprite quella porta potrebbe fare come l'ultimo Halloween, diventando un sequel ufficiale del film originale del 1974, saltando a piè pari tutti i successivi sequel. Esperimento, va detto, già cavalcato da Non aprite quella porta 3D nel 2013.

Uscito in sala nel 1974, con Tobe Hooper alla regia, The Texas Chain Saw Massacre è da 45 anni un classico della cinematografia horror. Seguirono 4 sequel, un remake e 2 prequel.

Il franchise di Non aprite quella porta è incentrato su Leatherface e la sua folle famiglia.

