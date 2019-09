The Driver: trailer del film d'azione con Mark Dacascos vs. Zombie

Di Pietro Ferraro venerdì 20 settembre 2019

The Driver: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione e horror con Mark Dacascos in uscita negli Stati Uniti il 26 novembre 2019.

Disponibile (via Screenrant) un trailer di The Driver, un action con zombie che vede protagonista l'attore e artista marziale Mark Dacascos, visto di recente in John Wick 3 e nella serie tv Wu Assassins.

"The Driver" è ambientato in un mondo devastato da un'apocalisse zombie, con Dacascos nei panni di un padre, marito ed ex sicario che deve proteggere la sua famiglia dagli orrori partoriti dal crollo della civiltà. Il cast del film include Julie Condra e Noelani Dacascos, rispettivamente moglie e figlia di Dacascos che interpretano la famiglia del protagonista. Dacascos e la moglie avevano già recitato insieme in Crying Freeman, film del 1995 basato sull'omonimo manga di Kazuo Koike e Ryōichi Ikegami.

"The Driver" è diretto dal regista thailandese Wych "Kaos" Kaosayananda che ha diretto anche il flop Ballistic, il sequel Tekken 2: Kazuya's Revenge e l'action Zero Tolerance con Scott Adkins. Kaosayananda ha una serie di altri progetti in uscita tra cui il post-apocalittico Two of Us e l'action Maxx interpretato da Jason Patric e Kane Kosugi.

"The Driver" presenta coreografie di lotta e stunt del maestro di arti marziali Brahim Achabbakhe (Man of Tai Chi, Undisputed 4, Mechanic: Resurrection).

I fan di Dacascos lo ricorderanno anche nei panni di Eric Draven nella serie tv Il corvo. Altri crediti di Dacascos includono L'isola perduta, Il patto dei lupi, Amici x la morte e la serie tv Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D..

"The Driver" debutta negli State direttamente in DVD e digitale il 26 novembre.