Giovani Streghe - The Craft: trovate le protagoniste del remake Blumhouse

Di Pietro Ferraro venerdì 20 settembre 2019

Annunciato il cast principale di "Giovani Streghe", il remake prodotto da Blumhouse.

Il remake di Giovani Streghe aka The Craft ha trovato le sue quattro protagoniste. Il remake prodotto da Blumhouse e diretto da Zoe Lister-Jones vede reclutate Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone e Zoey Luna. Il film originale uscito nel 1996 e nel frattempo diventato un cult era interpretato da Fairuza Balk, Robin Tunney, Neve Campbell e Rachel True.

A Cailee Spaeny (7 sconosciuti a El Royale) già in trattative con lo studio all'inizio dell'estate, si sono aggiunte Gideon Adlon (Blockers), Love Simone (Greenleaf) e Zoey Luna (Pose). Oltre a dirigere il remake, Zoe Lister-Jones ha anche scritto la sceneggiatura e fungerà da produttore esecutivo con Andrew Fleming, regista e co-sceneggiatore del film originale.

Secondo quanto riferito la trama del remake seguirà Hannah, una reietta delle superiori che diventa amica di Tabby, Lourdes e Frankie e inizia a sperimentare la stregoneria. Inizialmente il potere che scatenano porta benefici nelle loro vite, ma lentamente inizia a prendere il sopravvento, diventando malvagio e incontrollabile. Hannah grazie ad un grande potere latente è colei che aiuterà il gruppo ad attingere alla forza sovrannaturale di cui poi perderanno il controllo.

Per quanto riguarda il cast del film originale, Rachel Tunney è d'accordo purché porti a qualcosa di nuovo.

Dovrebbero renderlo culturalmente rilevante, hanno bisogno di fare qualcosa di (nuovo) e farlo abbastanza bene. Non riuscirebbero a riprenderlo da dove era stato interrotto, magari con i nostri figli o qualcosa del genere. Intere generazioni lo hanno guardato. L'idea di qualcuno che sta solo cercando di monetizzarlo senza preoccuparsi se è buono o no sarebbe triste. Mi piacerebbe che venisse realizzato con l'idea di fare qualcosa di forte. Sono così orgogliosa del fatto che ero in un film che è stato amato da così tante generazioni di persone e visto in così tanti pigiama party. È un onore.

Gideon Adlon attualmente recita nella serie drammatica per ragazzi di Netflix, The Society, mentre Lovie Simone è una delle star della serie drammatica Greenleaf. Zoey Luna è un'attrice e attivista transgender e ha recitato in 15: A Quinceanera Story: Zoey, che è andato in onda su HBO. Non è chiaro quando il remake di "Giovani streghe" entrerà in produzione, ma probabilmente non ci sarà da attendere molto, quindi restate sintonizzati.

Fonte: Deadline