Rajah, Jonathan Rhys Meyers sarà l'esploratore Sir James Brooke al cinema

Di Federico Boni venerdì 20 settembre 2019

Josie Ho e Dominic Monaghan completano il cast del film diretto da Michael Haussman.

Jonathan Rhys Meyers interpreterà il leggendario esploratore britannico Sir James Brooke nel biopic Rajah, co-interpretato da Josie Ho e Dominic Monaghan.

In cabina di regia troverà spazio Michael Haussman, il pluripremiato regista di video musicali che ha lavorato con artisti che vanno da Justin Timberlake a Madonna, mentre allo script siede Rob Allyn, per 10 anni ossessionato da questa storia. Brooke, chiamato anche "Rajah Bianco", è stato reso celebre dal romanzo I pirati della Malesia del ciclo malese di Emilio Salgari, dove viene rappresentato come l'antagonista di Sandokan, per poi ispirare Joseph Conrad e il suo Lord Jim.

Brooke andò all'avventura nel Borneo del 1840, innamorandosi di questo paradiso tropicale, combattendo i pirati e i nemici del Sultano per vincere la corona come Rajah di Sarawak, dove governava un regno più grande dell'Inghilterra nel cuore della giungla. Nominato cavaliere dalla regina Vittoria per il suo coraggio, sfidò l'Inghilterra quando l'impero britannico cercò di colonizzare il Sarawak. Per rappresaglia, in seguito, il Parlamento lo ha processato per omicidio e pirateria.

Fonte: HollywoodReporter