A Christmas Carol diventa musical con Will Ferrell e Ryan Reynolds

Di Federico Boni sabato 21 settembre 2019

Una comedy musicale per Will Ferrell e Ryan Reynolds.

Sean Anders e John Morris, regista e co-sceneggiatore di Daddy's Home 1 e 2, nonché di Instant Family e Come ammazzare il capo 2, porteranno in sala una nuova versione di A Christmas Carol di Charles Dickens. Ma in versione musical.

Protagonisti Will Ferrell e Ryan Reynolds. Ulteriori informazioni non si hanno. La Gloria Sanchez di Ferrell e la Maximum Effort di Reynolds produrranno il tutto insieme ad Anders e Morris. La celebre novella del 1843 di Charles Dickens, sul miserabile Ebenezer Scrooge visitato dai fantasmi passati, presenti e futuri, è stata adattata numerose volte, virando anche nei generi. Basti pensare a SOS Fantasmi, commedia con Bill Murray del 1988, o alla versione Muppets del 1992.

Reynolds è recentemente apparso in Fast & Furious: Hobbs & Shaw, mentre Ferrell sarà il protagonista Downhill, remake Fox Searchlight del film svedese Force Majeure, del 2014.

Fonte: HollywoodReporter