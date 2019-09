Stasera in tv: "Arrival" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 21 settembre 2019

Rai 3 stasera propone "Arrival", film di fantascienza 2016 del diretto da Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) e interpretato da Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker.

Cast e personaggi

Amy Adams: Louise Banks

Jeremy Renner: Ian Donnelly

Forest Whitaker: colonnello Weber

Michael Stuhlbarg: agente David Halpern

Tzi Ma: generale Shang

Mark O'Brien: capitano Marks

Doppiatori italiani

Ilaria Latini: Louise Banks

Roberto Gammino: Ian Donnelly

Massimo Corvo: colonnello Weber

Massimo De Ambrosis: agente David Halpern

Haruhiko Yamanouchi: generale Shang

Davide Perino: capitano Marks





Trama e recensione

Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una squadra di élite, capitanata dall’esperta linguista Louise Banks (Amy Adams). Mentre l’umanità vacilla sull’orlo di una Guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte – e per trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.





Note di regia e produzione

Sognavo di fare un film di fantascienza già dall’età di dieci anni - spiega il regista Denis Villeneuve, che si è letteralmente innamorato del breve racconto sui cui si basa Arrival, ‘Story of Your Life’ di Ted Chiang - credo che questo genere possieda il potenziale ed i mezzi per esplorare la nostra realtà in modo molto dinamico”. “Dopo essere stato contattato per la prima volta da Dan Levine e Dan Cohen per la realizzazione del film - dice Chiang - mi fecero arrivare un DVD del film di Denis, Incendies (2010), così che potessi farmi un’idea di quello che avevano in mente. Questo ha giocato un ruolo importante nella mia decisione di farmi coinvolgere nel progetto. Se mi avessero mandato una copia di un film di fantascienza convenzionale di Hollywood, probabilmente li avrei ignorati. Solo qualche anno dopo, Denis venne scritturato per dirigere il film ma era lui il regista che avevano in mente già dall’inizio”. Villeneuve si è avvicinato ad Arrival in modo diverso per una certa serie di motivi. Sebbene pensasse che ‘Story of Your Life’ era un “materiale fantastico”, semplicemente non aveva tempo per scrivere la sceneggiatura perché si trovava impegnato con le riprese di Prisoners (2013). “Non avevo tempo per scrivere una sceneggiatura - dice Villeneuve - e, ad essere onesti, non sapevo neanche affrontare quel racconto breve perché è molto intellettuale, in modo forte e bellissimo, ma da un punto di vista del dramma era un po’ difficile da articolare perché parla di processi particolari”.

Il regista Denis Villeneuve ha voluto l’artista Carlos Huante per aiutare a creare l’aspetto degli alieni.

Per creare gli alieni ho lavorato con un artista che adoro, ho consultato diversi profili e poi mi sono imbattuto in quello di Carlos Huante, che aveva lavorato con Ridley Scott in Prometheus e in altri film. Ho sentito che, grazie alle sue creature, quello era proprio ciò che stavo cercando: un’anima, una presenza, un mistero e anche molta originalità. Forme che non avevo mai visto prima. Alieni che credo non si siano mai visti al cinema. Ho iniziato a sviluppare l’idea assieme a lui, vagliando tonnellate di proposte. La cosa più difficile mai fatta in vita mia, è stato di provare a creare nuove forme di vita.

Il direttore della fotografia Bradford Young parla dell'astronave aliena.

All’interno dell’astronave tutto era emozionante, il novanta per cento del film è stato girato all’esterno dell’astronave, quindi la maggior parte del tempo. In quegli spazi all’esterno mi sentivo come se vi fossi già stato in precedenza, ma all’interno dell’astronave era come se facessi cose mai fatte prima. Anche il modo in cui ci siamo approcciati dava la sensazione di territori inesplorati. L’astronave era veramente entusiasmante perché è anche il luogo in cui dovevamo essere il più accurati possibile, le linee ci hanno aiutato ad essere un po’ più precisi rispetto al solito, meglio che se ci fossimo trovati in una tenda o una casa o ognuno di quei posti che conosciamo in quanto esseri umani, che occupiamo ogni giorno e di cui conosciamo ogni dettaglio. Questo era un territorio sconosciuto, quando ero nell’astronave mi sembrava di girare un film per la prima volta, perché la sua architettura per me era del tutto nuova. Era un gran bel set, un pezzo di realtà nella quale non avevo mai lavorato prima. Ho dovuto rivedere le mie nozioni di cosa era reale e cosa no, per poter essere in grado di convogliare le mie emozioni. È stato veramente eccitante.

A causa delle restrizioni imposte dalla realtà, Il direttore della fotografia Bradford Young spiega che l’uso della computer grafica (CGI) si è reso comunque necessario.

Alcune cose le abbiamo realizzate in secondo momento in CGI, perché dato che non potevo fare un casting su Giove, abbiamo dovuto realizzare degli alieni. Abbiamo usato dei marionettisti che muovevano delle figure davanti ad un grande schermo. Era molto poetico e commovente, per certi versi sembrava di essere tornati a fare cinema alla vecchia maniera. Vedere Amy Adams e Jeremy Renner parlare a quelle gigantesche sfere sospese e quelle presenze, è stato un momento bellissimo.

Curiosità



Il film è basato sul racconto "Storia della tua vita", incluso nell'antologia di racconti Storie della tua vita (Stories of Your Life) di Ted Chiang.



Il film è stato candidato a 8 Premi Oscar, tra cui miglior film e regia, con una sola statuetta vinta per il Miglio montaggio sonoro.



Il regista Denis Villeneuve e lo sceneggiatore Eric Heisserer hanno creato un linguaggio alieno perfettamente funzionante a livello visivo. Heisserer, Villeneuve e i loro team sono riusciti a creare una "bibbia del logogramma", che comprendeva oltre un centinaio di diversi logogrammi completamente operativi, di cui settanta sono effettivamente presenti nel film.



L'inchiostrata lingua aliena circolare è stata creata dall'artista di Montreal Martine Bertrand.



Mentre la forma della nave è stata decisa all'inizio, Denis Villeneuve ha avuto grandi difficoltà a immaginare un interno che avrebbe permesso agli umani di muoversi facilmente attraverso un design così ripido e verticale. La decisione successiva di girare lateralmente la gravità offrì una soluzione ovvia e conveniente.



Ted Chiang, che ha scritto la storia su cui si basa il film, ha approvato il film, dicendo: "Penso che sia una rarità in quanto è sia un buon film che un buon adattamento...E quando si considera la storia di adattamenti della fantascienza scritta, è letteralmente quasi un miracolo.



Il nome originale del film era "Story of Your Life", lo stesso del racconto su cui si basa. Il pubblico delle proiezioni di prova però non ha gradito quel titolo, quindi è stato cambiato in "Arrival".



Nello scrivere la storia, Ted Chiang aveva in mente la seguente citazione del grande fisico Albert Einstein: "La distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'illusione ostinatamente persistente".



Louise dice al colonnello Weber che la parola "canguro" deriva da un malinteso storico, e che in realtà significa "non lo so", solo per dire a Ian che la storia non è vera ma illustra il suo punto di vista. Si tratta di un vero mito, non solo di una storia inventata. Coinvolge il tenente James Cook e Sir Joseph Banks che arrivarono in Australia nel 18° secolo, dove entrarono in contatto con i Guugo Yimithirr, una tribù aborigena costiera. Erano perplessi alla vista di un canguro, e chiesero a un uomo della tribù che cosa fosse. Secondo il mito, il membro della tribù avrebbe risposto con la parola "gangurru", che significa "non capisco" nella sua lingua. Banks lo avrebbe quindi scambiato per il termine locale per l'animale, scrivendolo come "kanguru" nel suo diario. Il mito è stato sfatato negli anni '70 dal linguista John B. Haviland. In realtà, la parola "gangurru" si riferisce specificamente al canguro grigio nella lingua dei Guugo Yimithirr. Quando Cook e Banks viaggiarono per 1.400 miglia verso l'entroterra, incontrarono la tribù Baagandji, che non conosceva l'altra tribù e la parola gangurru, e pensarono che significasse "animale sconosciuto". I Baagandji iniziarono quindi ad usare la parola per descrivere i cavalli di Cook e Banks.



L'astronave degli "eptapodi" deve il suo design ad un asteroide chiamato "15 Eunomia". Durante la ricerca, il regista Denis Villeneuve fu attratto dalla "forma bizzarra di uno strano uovo" di Eunomia e pensò che quel tipo di ciottolo o forma ovale avrebbe portato un perfetto senso di minaccia e mistero per l'astronave.



Nel racconto "Story of Your Life" di Ted Chiang, arrivano in America 9 "gusci", per un totale di 112 in tutto il mondo. Il film riduce quel numero e modifica le dimensioni per ottenere un effetto più profondo.



Nell'edizione italiana del film, Abbott e Costello aka Gianni e Pinotto sono diventati Tom & Jerry e la band che ebbe successo negli anni ottanta in ciascuno dei siti di sbarco delle navi sono i Pink Floyd invece di Sheena Easton meno nota in Italia.



La fotografa scandinava Martina Hoogland Ivanow ha avuto una grande influenza sull'estetica del film creata dal direttore della fotografia Bradford Young, in particolare con la sua mostra e il libro "Speedway".



Quando il colonnello si avvicina di soppiatto a Louise, una foto poco appariscente del famoso linguista Noam Chomsky può essere vista su uno scaffale proprio sopra il suo laptop.



Nonostante abbia ricevuto nomination per la migliore attrice ai Golden Globes, ai BAFTA, ai Screen Actors Guild, ai Critics Choice e persino ai Saturn Awards, Amy Adams non ha ricevuto una nomination agli Oscar. I critici, il pubblico, i principali gruppi cinematografici e le pubblicazioni lo hanno considerato un grande errore da parte dell'Academy.



Montana è anche il sito del primo contatto tra umani e alieni nella tradizione di Star Trek, come rivelato per la prima volta nel film Primo contatto (1996).



Il film costato 47 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 203.



La colonna sonora



Le musiche originali del film, candidate all'Oscar, sono del compositore berlinese di origine islandese Jóhann Jóhannsson . Tra i crediti di Jóhannsson ricordiamo musiche del biopic La teoria del tutto che gli sono valse un Golden Globe per la miglior colonna sonora.

Jóhann Jóhannsson è alla sua terza collaborazione con il regista Denis Villeneuve dopo aver musicato Prisoners e Sicario, con quest'ultimo film Jóhannsson si è guadagnato la sua seconda candidatura all'Oscar dopo quella ricevuta per La teoria del tutto.



"Arrival" è il mio terzo film con Denis e abbiamo sviluppato una fiducia e una conoscenza dei gusti e della sensibilità di ciascuno. Denis mi coinvolge sempre in fase di pre-produzione: ho letto la sceneggiatura e si parlava di stati d'animo e il ruolo che la musica aveva bisogno di giocare. Con Arrival non abbiamo parlato molto della musica e questo è stato intenzionale da parte sua; praticamente mi ha dato carta bianca per sperimentare.



Nel film è stato utilizzato il brano "On The Nature Of Daylight" di Max Richter, brano usato anche nei film Vero come la finzione (2006), Shutter Island (2010) e Disconnect (2012).



1. Arrival

2. Heptapod B

3. Sapir-­Whorf

4. Hydraulic Lift

5. First Encounter

6. Transmutation At A Distance

7. Around The Clock News

8. Xenolinguistics

9. Ultimatum

10. Principle Of Least Time

11. Hazmat

12. Hammers And Nails

13. Xenoanthropology

14. Non-Zero-Sum Game

15. Properties Of Explosive Materials

16. Escalation

17. Decyphering

18. One Of Twelve

19. Rise

