Gli Eterni: nuove foto dal set con Richard Madden

giovedì 10 ottobre 2019

Le riprese del film degli Eterni Marvel hanno preso il via per un'uscita nei cinema fissata al 6 novembre 2020.

Riprese in corso per il film degli Eterni e oggi abbiamo le prime foto dell'Ikaris di Richard Madden (Il Trono di Spade). In precedenza sono state immortalate su set la Thena di Angelina Jolie e la Cersi di Gemma Chan.

Richard Madden indossa abiti normali (completo in denim con una maglietta bianca) nelle nuove foto dal set, ma è attaccato a dei cavi e sembra che ci sia uno stuntman nelle vicinanze.

Ikaris nei fumetti ha il potere di volare e far levitare chi lo circonda. Il personaggio ha un'energia cosmica che lo rende un guerriero quasi inarrestabile e praticamente immortale poiché ha la capacità di rigenerarsi a piacimento. Ikaris è un ribelle e crede che gli Eterni dovrebbero agire come guardiani della Terra e rivelarsi alla popolazione.

Nei fumetti degli "Eterni" del 2006, il gruppo perde la memoria e ignora di avere superpoteri. Quella trama è stata scritta da Neil Gaiman e potrebbe finire per essere utilizzata nel film. Si è ipotizzato che l'Ikaris di Richard Madden potrebbe essere il primo supereroe apertamente gay nell'universo cinematografico Marvel, ma proprio come la teoria della perdita della memoria è solo una voce e non è stata ufficialmente confermata.

A seguire trovate un'altra foto dal set condivisa su Instagram. Questa immagine sembra essere ambientata in epoca medievale e presenta un falò. Si ritiene che sia una pira funeraria. Nessun personaggio può essere visto chiaramente. Le prime foto dal set trapelate online in precedenza mostravano la Thena di Angelina Jolie che sparge le ceneri di qualcuno in un lago, quindi queste due immagini potrebbero essere collegate. Lo scenario della foto e la pira funeraria hanno portato i fan a collegare il tutto con il Black Knight di Kit Harington.

Black Knight è stato confermato nel film degli Eterni e le sue origini sono ambientate nel Medioevo. Nel corso degli anni ci sono stati molti personaggi che hanno assunto il soprannome di Black Knight, ma pare che Kit Harrington interpreti Dane Whitman, quinto Cavaliere Nero apparso per la prima volta in "The Avengers (Vol. 1) n.48 (dicembre 1967)". Nei fumetti dopo aver recuperato la Spada d'Ebano, potentissima arma del suo antenato Sir Percy di Scandia (il primo Cavaliere Nero che viene collegato all'ambientazione medievale della foto), Dane comincia a collaborare stabilmente con il Doctor Strange e con gli Avengers.

"Gli Eterni" arriverà nei cinema il 6 novembre 2020 diretto dala regista Chloé Zhao (The Rider - Il sogno di un cowboy).

Gli Eterni: riprese iniziate e prime foto dal set con Angelina Jolie

Riprese ufficialmente in corso per Gli Eterni dei Marvel Studios. Angelina Jolie è stata avvistata sul set in Inghilterra nei panni di Thena. Kevin Feige ha annunciato formalmente l'imminente aggiunta alla "Fase 4" dell'Universo cinematografico Marvel durante il Comic-Con di San Diego di quest'anno.

Nei numerosi scatti trapelati dal set de "Gli Eterni", possiamo vedere Angelina Jolie indossare una parrucca bionda. Il suo personaggio sembra spargere le ceneri di qualcuno in un lago.

Nei fumetti degli Eterni, Thena è uno dei membri più potenti del gruppo e possiede la capacità di manipolare l'energia cosmica che usa per garantirsi invulnerabilità e immortalità virtuali e aumentare la sua forza vitale. Altri poteri di Thena includono velocità, resistenza, forza e rigenerazione sovrumane, volo, trasmutazione della materia, telepatia (che gli permette controllo mentale e generazione di illusioni), telecinesi e teletrasporto. Per quanto riguarda gli Eterni più in generale, sono una razza sovrumana creata milioni di anni fa dai Celesti.

Angelina Jolie durante la tappa al Comic-Con si è detta entusiasta di far parte del film e dell'Universo Cinematografico Marvel.

Sono così entusiasta di essere qui. Lavorerò 10 volte di più perché penso che cosa significhi far parte dell'UCM, cosa significhi essere un Eterno, essere parte di questa famiglia e sappiamo già cosa vogliamo. Abbiamo letto tutti la sceneggiatura. Sappiamo tutti qual è il compito da svolgere e lavoreremo molto, molto duramente. Mi sto allenando. Sono elettrizzata. Grazie mille.

Oltre ad Angelina Jolie nei panni di Thena, "Gli Eterni" è interpretato da Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Barry Keoghan (Druig), Gemma Chan (Sersi) e Kit Harington (Dane Whitman alias il Cavaliere nero). Harington e Madden hanno recitato insieme nella serie tv Il trono di spade nei panni rispettivamente di Jon Snow e Robb Stark.

6 November 2020

