A Julie Andrews l'AFI Life Achievement Award 2020

Di Federico_40 sabato 21 settembre 2019

Dopo il Leone d'Oro veneziano un altro riconoscimento alla carriera per Julie Andrews.

Dopo aver vinto il Leone d'Oro alla carriera, la leggendaria Julie Andrews verrà celebrata con un altro ambito riconoscimento. L'AFI Life Achievement Award, che dal 1973 viene assegnato dall'American Film Institute, in omaggio a quelle persone che con il loro contributo hanno arricchito la cultura americana attraverso film e televisione.

Il premio verrà consegnato il 25 aprile a Los Angeles.

"Julie Andrews è praticamente perfetta in ogni modo", ha dichiarato Kathleen Kennedy, presidente del Consiglio di fondazione dell'AFI. “I suoi talenti nel corso tempo hanno ispirato un senso condiviso di gioia nei confronti di più generazioni e i suoi doni al nostro patrimonio culturale sono una testimonianza del potere di questa forma d'arte nel riunirci quando ne abbiamo più bisogno. L'AFI è orgogliosa di cantare le sue lodi con il 48° Life Achievement Award.”

Venezia 2019, Julie Andrews Leone d'Oro alla carriera: 'Non sono perfetta, impreco e non so cucinare' La leggendaria Mary Poppins è sbarcata al Lido per ricevere il Leone d'Oro, concedendosi ad una lunga intervista con i fan. Nel 1973 fu John Ford il primo attore a ricevere l'AFI. Da allora solo nove donne, in 47 edizioni, hanno centrato l'obiettivo, ovvero Bette Davis (1977), Lillian Gish (1984), Barbara Stanwyck (1987), Elizabeth Taylor (1993), Barbra Streisand (2001), Meryl Streep (2004), Shirley MacLaine (2012), Jane Fonda (2014) e Diane Keaton (2017). Lo scorso anno l'AFI è stato consegnato a Denzel Washington.

83 anni, la Andrews ha vinto nel corso della propria carriera un Oscar, cinque Golden Globe, due Emmy, tre Grammy, due BAFTA, un People's Choice Award, uno Screen Actors Guild, un David di Donatello, un SAG Life Achievement Award e un Leone d'oro, consegnatole a Venezia poco meno di un mese fa. Da 20 anni è inoltre Dama di Commenda dell'Ordine dell'Impero Britannico, mentre nel 2001 ha ricevuto il Kennedy Center Honor.

Fonte: Variety