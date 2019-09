Spider-Man - Un nuovo universo: il corto animato prequel con Spider-Ham

Di Pietro Ferraro sabato 21 settembre 2019

Spider-Ham torna in un corto prequel ufficiale del capolavoro d'animazione "Spider-Man - Un nuovo universo".

Lo Spider-Ham alias Peter Porker, creato da Tom DeFalco e Mark Armstrong e visto di recente nel capolavoro premio Oscar Spider-Man - Un nuovo universo, torna in un corto prequel ancora doppiato da John Mulaney. Il corto rivela cosa stava facendo Spider-Ham prima di essere trascinato in un portale per incontrare Miles Morales e altri Spider-Man del "Ragnoverso".

Il corto intitolato Spider-Ham: Caught in a Ham è scritto da Miguel Jiron e diretto da David Schulenburg, due degli animatori che hanno lavorato a "Spider-Man - Un nuovo universo". Il corto presenta le voci del comico John Mulaney nei panni di Spider-Ham / Peter Porker e Aaron LaPlante nei panni del suo avversario, il Doctor Crawdaddy.

La descrizione del video, che ricordiamo disponibile nei contenuti speciali del Blu-ray di "Un nuovo universo" e ora in esclusiva sul canale Youtube MarvelHQ recita:

È un altro giorno normale per Peter Porker, ovvero lo spettacolare Spider-Ham, che combatte i cattivi e ama gli hot dog, fino a quando un misterioso portale inizia a rovinare il tessuto stesso della sua realtà da cartone animato!

"Spider-Man - Un nuovo universo" è stato uno dei maggiori successi della Sony dello scorso anno. L'animazione unica del film, un mix tra cinema e fumetto, e una trama sorprendente sono state premiate sia agli Oscar che ai Golden Globes come miglior film d'animazione. Il film ha incassato oltre 375 milioni in tutto il mondo da un budget di 90 milioni.

Sony ha annunciato immediatamente un seguito alla storia di Miles Morales, ma da allora non ci sono stati dettagli sul futuro progetto. Phil Lord sceneggiatore di "Un nuovo universo" e il suo partner di produzione Chris Miller nel frattempo hanno lasciato la Fox ora incorporata dalla Disney, firmando un accordo con la Sony Pictures Television. In base all'accordo il duo realizzerà serie live-action e animate con la loro società Lord Miller Production. La priorità sarà creare contenuti legati al "Ragnoverso" di Sony.

Fonte: MarvelHQ