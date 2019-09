Marvel's The Infinity Saga: disponibile online il trailer mostrato al Comic-Con 2019

Di Pietro Ferraro sabato 21 settembre 2019

Disponibile online il trailer della "Infinity Saga" di Marvel Studios mostrato al Comic-Con 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il trailer integrale dell'Infinity Saga di Marvel è ora disponibile online, si tratta dello stesso trailer mostrato per la prima volta al Comic-Con di San Diego di quest'anno.

Il filmato ripercorre in meno di tre minuti gli ultimi 11 anni dell'Universo cinematografico Marvel. Il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha recentemente rivelato che la "Infinity Saga" sarà raccolta in un cofanetto Blu-ray definitivo che includerà tutti i 23 film e una tonnellata di materiale bonus mai visto prima. Per confermare ciò ha recentemente condiviso una scena dei titoli di coda eliminata di Iron Man che vede Nick Fury parlare di mutanti, Hulk e dell'amichevole Spider-Man di quartiere.

At the Saturn Awards, Kevin Feige revealed an alternate version of the post-credits scene from ‘IRON MAN’ with Nick Fury mentioning “mutants” and “radioactive bug bites”. It will be included in the upcoming INFINITY SAGA boxset. (Source: @BRMarvelNews) pic.twitter.com/AqzTokEc67 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 14, 2019

Spider-Man: Far From Home ha ufficialmente concluso la Fase 3 dell'UCM e completato l'Infinity Saga iniziata con il film "Iron Man" del 2008.

Con la Fase 3 dell'UCM archiviata e l'Infinity Saga giunta al termine, Kevin Feige ha annunciato un'enorme quantità di progetti in arrivo, tra cui molte serie tv per l'imminente servizio di streaming Disney +, che saranno un modo per anticipare e mettere carne al fuoco per la Fase 4.