The Kill Team: trailer italiano del film di guerra con Nat Wolf e Alexander Skarsgård

Di Pietro Ferraro sabato 21 settembre 2019

The Kill Team: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di guerra con Alexander Skarsgard nei cinema italiani dal 17 ottobre 2019.

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di The Kill Team, il film di guerra interpretato da Nat Wolff e Alexander Skarsgard ambientato durante il culmine della guerra in Afghanistan.

Il film basato su una storia vera è diretto da regista Dan Krauss, che ha adattato un suo omonimo documentario del 2013. Marty Bowen e Wyck Godfrey hanno prodotto il film.

Wolff recita nel ruolo di Adam, uno zelante soldato americano di stanza in Afghanistan che non si adatta alla sua turbolenta squadra dal grilletto facile. Adam è costretto dal suo nuovo sergente (Skarsgård) ad uccidere civili contro la sua volontà e viene minacciato di morte dai suoi stessi compagni nel tentativo di dissuaderlo dal denunciarli.

Rob Morrow recita nel ruolo del padre di Adam, un ex marine che è orgoglioso della carriera militare di suo figlio e si preoccupa quando scopre che l'unità di Adam non rappresenta nulla di ciò per cui suo figlio si è arruolato.

Il resto del giovane cast comprende Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc, Oliver Ritchie, Zackary Momoh e Osy Ikhile, queset'ultimo è apparso nell'episodio "USS Calister" della serie tv Black Mirror.

La trama ufficiale:





Adam Winfeld (Wolf) è un giovane militare di stanza a Kabul. Il plotone a cui è assegnato ha il compito di presidiare la zona e individuare possibili cellule terroristiche. Al suo arrivo viene accolto dal Sergente Deeks (Skarsgård), che ha plasmato il suo plotone in un branco di assassini, il cui unico scopo è uccidere e abusare delle popolazioni locali solo per divertimento. Indeciso se denunciare la cosa rischiando la vita oppure lasciarsi attrarre da questa personalità tanto mefistofelica quanto affascinante, Adam si trova davanti ad un bivio.

"The Kill Team" arriva nei cinema italiani il 17 ottobre 2019.