Stasera in tv: "Doctor Strange" su Canale 5

Canale 5 stasera propone "Doctor Strange", film con supereroi del 2016 diretto e da Scott Derrickson e interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams e Benedict Wong.

Cast e personaggi

Benedict Cumberbatch: Stephen Strange

Chiwetel Ejiofor: Karl Mordo

Rachel McAdams: Christine Palmer

Benedict Wong: Wong

Michael Stuhlbarg: Nicodemus West

Benjamin Bratt: Jonathan Pangborn

Scott Adkins: Lucian

Mads Mikkelsen: Kaecilius

Tilda Swinton: Antico

Doppiatori italiani

Francesco Bulckaen: Stephen Strange

Massimo Rossi: Karl Mordo

Gaia Bolognesi: Christine Palmer

Carlo Cosolo: Wong

Roberto Gammino: Nicodemus West

Stefano Thermes: Jonathan Pangborn

Valerio Sacco: Kaecilius

Franca D'Amato: Antico





Trama e recensione

Il film racconta la storia del neurochirurgo di fama mondiale Stephen Strange, la cui vita cambia per sempre dopo che un terribile incidente automobilistico lo priva dell’uso delle mani. Quando la medicina tradizionale si dimostra incapace di guarirlo, Strange è costretto a cercare una cura in un luogo inaspettato: una misteriosa enclave nota come Kamar-Taj. Scoprirà che non si tratta soltanto di un luogo di guarigione, ma della prima linea di una battaglia contro invisibili forze oscure decise a distruggere la nostra realtà. Presto Strange imparerà a padroneggiare la magia e sarà costretto a scegliere se fare ritorno alla sua vita agiata o abbandonare tutto per difendere il mondo e diventare il più potente stregone vivente.





Curiosità



Benedict Cumberbatch è stata la prima scelta e gli è stato offerto il ruolo principale di Stephen Strange, ma inizialmente ha dovuto rifiutare a causa dei suoi impegni teatrali nel ruolo dell'Amleto di Shakespeare, che si è scontrato con la data delle riprese proposta per il film. Quando la data di uscita è stata rinviata da luglio 2016 a novembre 2016, Cumberbatch è stato in grado di dedicarsi alle riprese. Joaquin Phoenix era la seconda scelta dello studio per il ruolo principale ma, dopo alcuni mesi di riflessione, alla fine ha rifiutato l'offerta a causa della sua riluttanza a fare un accordo per più film che era richiesto dallo studio qualora avesse firmato.



La scena in cui il Mantello della Levitazione asciuga le lacrime di Strange è stata improvvisata sul set. E' stato un suggerimento fatto da Benedict Cumberbatch alla troupe che ha molto apprezzato.



Durante le riprese Benedict Cumberbatch è entrato in un negozio di fumetti, indossando il suo costume di scena e ha acquistato un vero fumetto di Doctor Strange.



Il regista Scott Derrickson è un grande fan di Doctor Strange e ha speso i suoi soldi in un concept video che ha portato alla Marvel in modo da poter ottenere il lavoro di regia del film.



Chiwetel Ejiofor è una cintura nera di 5° Dan nel karate, quindi i suoi movimenti risultano molto naturali nei combattimenti.



I creatori di Doctor Strange, Stan Lee e Steve Ditko, hanno basato il suo aspetto sull'attore di Hollywood Vincent Price. Il personaggio porta persino il secondo nome Vincent.



Benedict Cumberbatch ha ricevuto aiuto con i movimenti delle dita dal ballerino Jayfunk, per rendere fluidi e agili i gesti di lancio degli incantesimi.



Verso l'inizio del film, quando c'è una panoramica dello skyline di Manhattan, è possibile vedere l'edificio degli Avengers di Tony Stark.



I figli di Tilda Swinton erano membri della troupe del film. Sua figlia lavorava nel reparto costumi e suo figlio nel dipartimento d'arte che progettava pianeti.



L'astrofisico Adam Frank ha lavorato come consulente scientifico nel film, per fornire consigli su come descrivere i cambiamenti nell'esperienza umana dello spazio e del tempo. Frank ha anche aiutato la Marvel a concepire le loro idee per il multiverso, oltre a suggerire posizioni di dialogo e di credo per i personaggi.





Kaecilius prende il nome dalla parola "Cecilia", un raro anfibio simile ad un serpente.



Nei fumetti, Stephen Strange aveva una sorella più giovane di nome Donna, che morì quando era giovane, e lo motivò a diventare un medico. Lulu Wilson era stata scelta per il ruolo di Donna nel film e ha girato alcune scene, ma sono state tagliate per motivi di durata.



Nei fumetti, l'Antico è un uomo anziano; in questo film è invece interpretato da una donna. Si è trattato si una decisione deliberata poiché Scott Derrickson sentiva che l'Antico era un titolo piuttosto che una persona. Inoltre, questa opzione intendeva anche evitare il rischio di rappresentare qualsiasi stereotipo razziale negativo, poiché l'apparizione dell'Antico nei fumetti si basa sui monaci tibetani. Morgan Freeman, Ken Watanabe e Bill Nighy sono stati considerati per il ruolo dell'Antico nella sua versione maschile.



Secondo Kevin Feige, il concetto di magia nell'Universo Cinematografico Marvel si ispira a Matrix e alle opere fantasy di Stanley Kubrick e Hayao Miyazaki.



Il ripiegamento, la replica e i cambiamenti di orientamento durante le scene che distorcono la realtà sono stati influenzati dalle opere del pittore matematico M.C. Escher e dal concetto frattale.



Ad un certo punto Doctor Strange considera l'utilizzo di un'ascia come arma. Questo è un omaggio al fumetto "Doctor Strange" del 2016, in cui è stato gravemente depotenziato e ha preso a brandire un'ascia, chiamata Angarrumus.



Christine Palmer fa parte di un trio di donne conosciute come "Night Nurse" nell'universo Marvel Comics, che appaiono in cameo in vari fumetti. Un'altra Night Nurse è Claire Temple delle serie tv Marvel Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist.



Una delle reliquie del Sanctum Sanctorum di New York è una maschera bianca con accanto un ankh. Questo è un riferimento a Moon Knight, un supereroe che fu potenziato (e talvolta posseduto) dal dio della luna egiziano Khonshu e brandì un bastone a forma di ankh.



Prima del suo incidente d'auto, Strange riceve informazioni su potenziali candidati all'intervento chirurgico. Uno dei potenziali pazienti che Strange rifiuta è un "colonnello dell'aeronautica di 35 anni che ha lesionato la sua schiena in una sorta di armatura sperimentale". Si tratta probabilmente del colonnello James Rhodes nella sua armatura di War Machine che fu accidentalmente abbattuta da Visione mentre mirava a Falcon durante Captain America: Civil War, elemento che legherebbe questo film all'UCM. A questo proposito il regista Scott Derrickson ha confermato che l'incidente menzionato nel film deve aver avuto luogo almeno un anno prima. Per non parlare del fatto che James Rhodes è chiaramente molto più vecchio del 35enne descritto. Alcuni credono che sia più probabile che in quella descrizione ci si riferisca all'esperimento di Justin Hammer in Iron Man 2 in cui Stark mostra i video della ricerca sulle armature del suo concorrente durante l'udienza del Senato, e nella versione di Hammer la metà superiore dell'armatura ruota di 180 gradi (Hammer afferma che il pilota è sopravvissuto), inoltre Stephen Strange ha una targa d'oro che recita "2016" e anche l'auto che sta guidando è una Lamborghini Huracan modello 2015 / 2016.





Questo è il secondo adattamento live-action del Doctor Strange della Marvel Comics. Il primo fu il film per la televisione Dr. Strange del 1978.



Kaecilius brandisce i pugnali di Daveroth. Nei fumetti era un incantesimo usato da Shialmar the Shadowqueen, una potente maga che perse la sua anima.



In uno scontro, Wong brandisce la Bacchetta di Watoomb, un manufatto magico tratto dai fumetti di Doctor Strange.



Stan Lee appqre in un cameo, è l'uomo sull'autobus che legge "Le porte della percezione" di Aldous Huxley. Il libro racconta l'esperienza di Huxley nell'assumere droghe psichedeliche, con particolare riferimento al loro uso nella percezione dell'arte. I fumetti di Doctor Strange sono stati a lungo associati a droghe psichedeliche a causa del loro uso di immagini surreali per ritrarre dimensioni ed esseri magici. La Marvel però ha sempre insistito sul fatto che la droga non ha avuto alcun ruolo nella creazione di Doctor Strange, motivo per cui Lee ride del libro.



L'Occhio di Agamotto è la Gemma del Tempo, una delle Gemme dell'Infinito. Cronologicamente è la quinta Gemma dell'Infinito ad apparire, dopo la Gemma dello spazio (il Tesseract di Captain America - Il primo Vendicatore), la Gemma del potere (l'Orb di Guardiani della Galassia) e la Gemma della mente (lo scettro di Loki / la fonte di energia di Visione in The Avengers e Avengers: Age of Ultron).



Poco prima di schiantarsi con la sua auto, a Strange viene raccontato di "una donna di 22 anni con schizofrenia con un impianto elettronico nel cervello colpito da un fulmine". Questo è un riferimento alla supereroina Madalyn Joyce, nota anche come Miss America che, nei fumetti ha ricevuto superpoteri quando un dispositivo elettrico sperimentale che suo zio stava testando è stato colpito da un fulmine. Nei fumetti Miss America è attualmente l'identità di un'altra supereroina chiamata America Chavez, che ha ereditato i poteri dell'America originale.



Quando Strange guida e va a schiantarsi con la sua auto, la canzone che sta ascoltando è "Interstellar Overdrive" dei Pink Floyd. Doctor Strange appare su una delle copertine dell'album dei Pink Floyd, "A Saucerful of Secrets", tuttavia questo album non contiene la canzone che si ascolta nel film. Un altro riferimento ai Pink Floyd è la maglietta che Dr. Strange indossa mentre profondamente disperato rompe con Christine, è una cover dell'album solista di Syd Barrett, "The Madcap Laughs".



Nel film Kaecilius usa alcune pagine del Libro di Cagliostro per contattare Dormammu ed attingere potere dalla Dimensione Oscura. Nei fumetti originali il Libro di Cagliostro è utilizzato dal barone Mordo per viaggiare nel tempo. Nella vita reale Cagliostro (1743-1795) era un noto uomo di medicina e alchimista.



Nel film viene spiegato che Agamotto, primo Stregone supremo, ha creato tre sigilli per preservare il pianeta Terra dalla Dimensione oscura, che sono rappresentati da simboli nei lucernari dei tre Sanctum Sanctorum (New York, Londra e Hong Kong) e nelle porte che li collegano con il tempio dell'Antico in Nepal. Nei fumetti originali, il simbolo nel lucernario di New York appartiene ai Vishanti, unione delle tre potenti entità magiche chiamate Oshtur, Hoggoth e Agamotto.



Il film costato 165 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 677.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Michael Giacchino vincitore di un Premio Oscar e di un Golden Globe per la colonna sonora del film d'animazione Up. Giacchino ha inoltre musicato i reboot di Star Trek, Super 8, Jurassic World, i film d'animazione Gli Incredibili e Ratatouille e lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story.



1. Ancient Sorcerer's Secret

2. The Hands Dealt

3. A Long Strange Trip

4. The Eyes Have It

5. Mystery Training

6. Reading Is Fundamental

7. Inside the Mirror Dimension

8. The True Purpose of the Sorcerer

9. Sanctimonious Sanctum Sacking

10. Astral Doom

11. Post Op Paracosm

12. Hippocratic Hypocrite

13. Smote and Mirrors

14. Ancient History

15. Hong Kong Kablooey

16. Astral World's Worst Killer

17. Strange Days Ahead

18. Go for Baroque

19. The Master of the Mystic End Credits

