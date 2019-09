Box Office Italia, miglior debutto di sempre per Tarantino con C'era una volta a Hollywood

Di Federico Boni lunedì 23 settembre 2019

DiCaprio, Pitt e Robbie trainano Tarantino, mai partito tanto bene nel Bel Paese,

Una partenza folgorante. Quentin Tarantino è andato incontro al suo miglior weekend d'esordio di sempre in Italia, con 5.412.793 euro incassati in 5 giorni di programmazione e 747.391 spettatori spalmati in poco più di 1000 sale. The Hateful Eight incassò 3.528.353 euro in 4 giorni, Django Unchained arrivò ai 3.567.725 euro. Grazie anche a tre star di peso come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, C'era una volta a Hollywood ha fatto furore.

Dietro di lui tiene straordinariamente Il Re Leone, che ha rastrellato un altro milione di euro, arrivando così ai 36.557.055 euro totali e ai 5.532.203 ticket staccati. Calo importante e 9 milioni di euro in tasca per It - Capitolo 2, che mai eguaglierà i 14 milioni e mezzo del primo capitolo, mentre Tutta un'altra Vita con Enrico Brignano ha raggiunto i 1.223.078 euro e Angry Birds 2 il milione. Benissimo Mio fratello Rincorre i dinosauri, arrivato ai 1.727.058 euro, così come Martin Eden, che ha raggiunto quota 1.355.472 euro. Ad un niente dai 3 milioni troviamo Attacco al Potere 3, mentre Toy Story 4 è rientrato in Top10, con un totale di 6.319.887 euro. Da segnalare Chiara Ferragni - Unposted, uscito per soli 3 giorni nel corso della settimana e in grado di incassare 1.609.394 euro, con 160.893 ticket staccati.

Weekend ricco anche il prossimo grazie alle uscite di Ad Astra, con Brad Pitt, Yesterday, Rambo 5, Drive Me Home, Vivere, Dora e la Città Perduta, Shaun Vita da Pecora, Il pianeta in Mare e La freccia del Tempo. Chi batterà Tarantino?