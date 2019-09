Star Wars 9: un nuovo fumetto esplorerà il viaggio di Kylo Ren verso il Lato oscuro

Di Pietro Ferraro lunedì 23 settembre 2019

Il percorso verso il Lato Oscuro di Kylo Ren sarà raccontato in un nuovo fumetto che, avverte l'autore, potrebbe non piacere a tutti fan di Star Wars.

Il conto alla rovescia per Star Wars: L'ascesa di Skywalker è iniziato ed è apparso subito chiaro l'onere che si è assunto J.J. Abrams di concludere degnamente e definitivamente la saga Skywalker, con un terzo e ultimo film della nuova trilogia. Nonostante l'incredibile pressione per porre fine a tutto in modo soddisfacente, i fan non potranno certo pretendere che tutto si risolva in un solo film, e tra le parti mancanti a questo puzzle in divenire ci potrebbe essere anche il viaggio di Ben Solo verso il Lato oscuro, che resta di fatto ancora un mistero e che molto probabilmente non finirà per essere esplicato in dettaglio nel film. In soccorso di Abrams e dei fan arriva una nuova serie a fumetti in quattro parti dal titolo "The Rise of Kylo Ren" di Charles Soule. Tuttavia l'autore del fumetto mette le mani avanti, e avverte che la storia potrebbe non piacere a tutti i fan di Star Wars.

La serie a fumetti "The Rise of Kylo Ren" tratterà solo ed esclusivamente di Ben Solo e delle sue scelte, quindi non esplorerà / amplierà altri elementi della nuova trilogia. Charles Soule ha parlato in una recente intervista di cosa i fan apprenderanno da questa nuova serie.

A volte le storie di Star Wars sono come raccontare una grande storia e divertirsi in questo parco giochi. Altre volte, i lavori di Star Wars sono come: "OK, ti daremo un pezzo incredibilmente chiave della mitologia generale e tu dovrai incastrarlo nella storia". Ragazzi, voi non sareste molto felici se rovinassi tutto. E tutti qui potrebbero non essere molto contenti delle scelte che ho fatto.

Per quanto riguarda la creazione della storia di "The Rise of Kylo Ren", Charles Soule lo descrive come un compito affatto facile.

Sai, Ben Solo è tragico. Il suo potenziale dal giorno in cui è nato, ha fatto si che tutti intorno a lui hanno visto o pensato di aver visto ciò che avrebbe potuto essere. Quindi è stato messo in tutti questi diversi percorsi, e noi nei film abbiamo visto come fino ad ora la cosa sia andata storta. Questa è una storia su Ben Solo, che comprende alcune delle scelte che ha fatto.

Charles Soule ha dovuto fare del suo meglio per far sì che la storia si adattasse alla narrazione attuale e non solo. L'autore però è ben consapevole che il suo lavoro potrebbe far arrabbiare alcuni fan hardcore.

Qualsiasi cambiamento significativo in Star Wars, che non sia solo una piccola sfumatura di un personaggio che conosciamo davvero bene, è verificato per assicurarsi che sia percepito come Star Wars, che si adatti all'interno dell'universo di Star Wars, che si bilanci all'interno dell'universo della storia, e che non entri in conflitto con lo Story Group. Quindi ti trovi in ​​questo strano gioco di scacchi con giocatori di scacchi invisibili, non puoi vedere le mosse e le uniche persone che hanno un senso della scacchiera non stanno davevro giocando con la storia.

Dopo il divisivo "Gli Ultimi Jedi", la cui conseguenza è stata l'ingiusto flop dell'ottimo spin-off "Solo", alla Lucasfilm si stanno muovendo con i piedi di piombo e la puntata finale della saga Skywalker, iniziata oltre 40 anni fa, sarà un terreno scosceso e irto di ostacoli per chi dovrà avere a che fare con un fandom non solo devoto, ma estremente protettivo ed esigente. Una buona fetta di quei fan è stata piuttosto chiara su cosa non ha gradito nell'Episodio VIII di Rian Johnson, e toccherà ad Abrams, a sua volta fan di lunga data di Star Wars, riportare all'ovile quella parte di fandom scontenta.

"The Rise of Kylo Ren #1" sarà in vendita a partire dal 4 dicembre 2019. Per vedere un'anteprima di alcune tavole del fumetto cliccate QUI.

Fonte: StarWars.com / Marvel.com