Spider-Man: Far From Home - nuova action figure "Hot Toys" del Misteryo di Jake Gyllenhaal

Di Pietro Ferraro lunedì 23 settembre 2019

Hot Toys ha rivelato le immagini della nuova action-doll del Mysterio di Jake Gyllenhaal in "Spider-Man: Far From Home".

Spider-Man: Far from Home lo scorso agosto è tornato nelle sale americane in una versione "extended" contenente circa quattro minuti di nuovi filmati non mostrati nel montaggio originale. Sony con questa uscita extra ha imitato quello che i Marvel Studios hanno fatto con Avengers: Endgame in luglio, ma in quel caso lo scopo era duplice: detronizzare Avatar come maggior incasso di tutti i tempi e promuover "Spider-Man: Far From Home" che avrebbe concluso la Fase 3 e una prima tappa da 11 anni e 23 film dell'Universo Cinematografico Marvel. Naturalmente entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti con "Endgame" attualmente miglior incasso cinematografico di sempre e "Far From home" che ha superato il tetto del miliardo di dollari d'incasso nel mondo.

Dopo questo duplice successo, Sony ha spiazzato tutti e irritato parte dei fan concludendo l'accordo siglato con Marvel Studios che aveva permesso allo Spider-Man di Tom Holland di militare tra gli Avengers. L'intenzione di Sony sembra quella di voler integrare Spider-Man nel nuovo universo che stanno costruendo e che ha esordito con il campione d'incassi Venom con protagonista Tom Hardy e proseguirà con il film di Morbius il vampiro vivente interpretato da Jared Leto.

In attesa di scoprire il destino di Spider-Man, torniamo ad occuparci di "Far From Home" con una nuova action-doll annunciata da Hot Toys che ritrae il Quentin Beck di Jake Gyllenhaal con indosso il suo costume da Mysterio, incluso il distintivo casco a forma di "boccia per pesci".

Quentin Beck è una delle più famose nemesi di Spider-Man e non solo, ma in "Far From Home" entra in scena nella squadra dei "buoni". Approfittando del momento di debolezza emotiva di Peter Parker, che ha appena perso il suo mentore Tony Stark, Beck si insinua come figura paterna / fratello maggiore nonché potenziale sostituto di Iron Man negli Avengers. Naturalmente la commedia durerà poco e il vero volto di Beck verrà fuori costringendo Peter ad uno scontro all'ultimo sangue con Mysterio. Scontro che culminerà con l'apparente vittoria di Spider-Man e la morte di Beck, che però nella scena sui titoli di coda si rivolterà contro il supereroe, con il ritorno dell'acerrimo nemico J. Jonah Jameson di J. K. Simmons e l'identità di Spider-Man resa pubblica.

L'action-doll di Mysterio realizzata in scala 1/6 (30 cm in altezza con oltre 28 punti di articolazione) è superaccessoriata e dispone di un set di sei mani intercambiabili, un costume in tessuto munito di mantello e armatura finemente lavorata con elementi riflettenti ed illumimati a LED, un paio di accessori effetto illusione e una base diorama con effetto fumo.

La nuova action-doll del Mysterio di "Spider-Man: Far From Home" è disponibile in pre-ordine QUI.