Sid Haig: l'ultimo saluto di Rob Zombie, Elvira e la comunità horror

Di Pietro Ferraro martedì 24 settembre 2019

Rob Zombie e la comunità horror salutano e ricordano l'attore Sid Haig scomparso a 80 anni.

La comunità horror piange la perdita di Sid Haig. L'attore è deceduto nel fine settimana all'età di 80 anni. La moglie di Haig, Susan L. Oberg, ha confermato la notizia. L'attrice Cassandra Peterson in arte Elvira e il regista Rob Zombie, insieme ad innumerevoli altri, hanno utilizzato i social media per rendere omaggio ad Haig. Oltre a lavorare con Zombie, Haig ha avuto una carriera di oltre cinquant'anni in cui ha recitato anche per Quentin Tarantino in Jackie Brown.

Cassandra Peterson ha pubblicato due foto che la ritraggono con Sid Haig anche nei panni del Capitano Spaulding. Peterson e Haig erano amici di lunga data come conferma la stessa Peterson nel suo tweet.

Molto triste sapere della morte di Sid Haig. Lo conoscevo da molti anni ed è stato uno dei miei preferiti! Mi mancherà molto. R.I.P.

Per quanto riguarda Rob Zombie, il regista e Sid Haig hanno instaurato una lunga collaborazione che è valsa ad Haig un posto nella galleria dei più celebri personaggi horror. Il musicista e regista ha parlato su Twitter della malattia con cui Haig stava combattendo.

Ieri sera ho ricevuto una telefonata che temevo da Bill Moseley. Mi ha detto che il nostro amico Sid Haig era morto. È stato scioccante ma sfortunatamente non inaspettato. Sapevo da molto tempo che Sid era malato e che cosa aveva. Durante lo scorso anno, quando ho visto le sue foto mentre frequentava le convention, ho pensato che forse l'aveva battuto, ma la scorsa settimana, quando è tornato in ospedale, ho temuto il peggio.

Rob Zombie ha continuato dicendo che sapeva che Sid Haig era in cattive condizioni di salute nell'ultimo anno.

Ho avuto una lunga chiacchierata il giorno in cui mi ha raccontato delle sue condizioni e sapeva che 3 From Hell sarebbe stata molto probabilmente la sua ultima apparizione sullo schermo.

Purtroppo è stato davvero l'ultimo ruolo di Haig. Sebbene il suo tempo sullo schermo sia breve, Zombie era consapevole che per l'attore era qualcosa di molto importante rispetto all'eredità del Capitano Spaulding.

Sapevo che era molto importante per Sid che il Capitano Spaulding facesse un altro giro e lo ha fatto. Quel giorno era in una forma approssimativa, ma ha dato il massimo e ha reso la sua scena davvero memorabile.

Per i fan del Capitano Spaulding risulterà curioso sapere che Sid Haig e Rob Zombie non erano consapevoli quando stavano realizzando La casa dei 1000 corpi che Haig stava creando un personaggio horror tanto iconico.

Sid mi ha detto molte volte quanto fosse grato per il Capitano e come quel personaggio avesse cambiato la sua vita.

Quando Zombie lo aveva contattato per la parte, Haig aveva smesso di recitare per diventare un ipnoterapeuta. Tuttavia assumere il ruolo del Capitano Spaulding all'età di 60 anni ha cambiato la sua vita per sempre.

Il Capitano non c'è più...ma non sarà mai dimenticato. Riposa in Pace Sid", ha concluso Zombie. Di seguito potete leggere l'omaggio integrale pubblicato su Facebook di Rob Zombie insieme agli omaggi via Twitter di tanti altri amici e colleghi di Haig tra cui Joe Bob Briggs, Rosario Dawson, Bill Moseley e Tom Savini.





























Very sad to hear about Sid Haig’s passing. I knew him for many years and he was one of my favs! I will really miss him. 😢 R.I.P. #sidhaig pic.twitter.com/mYRFMNxE9t

— Elvira (@TheRealElvira) September 23, 2019



Goodbye Sid Haig. A great mate to hang with. An enthralling storyteller. A class act. One of a kind. An historical landmark that will missed forever. pic.twitter.com/1YSYbE1p69

— Tom Savini (@THETomSavini) September 23, 2019



Our condolences to the family and many friends of Sid Haig. Such a legend, and one that was so kind to fans and the horror community in general. Thank you for everything, Captain 🖤 pic.twitter.com/adOay17kYo

— Shudder (@Shudder) September 23, 2019



Oh, Sid Haig the beloved and adored. I so loved meeting and working with you. Thank you for sharing your talents and energy with all of us. Sending blessings and love to your family... Rest In Power love. https://t.co/myqWXueAsq

— Rosario Dawson (@rosariodawson) September 23, 2019



Let history record that just last month Sid Haig showed up for the Scares That Care charity event, flying cross country and taking care of his fans even when he was having trouble walking. He loved the horror family as much as horror loved him.@Shudder @kinky_horror pic.twitter.com/ghgro55VcY

— Joe Bob Briggs (@therealjoebob) September 23, 2019



RIP to horror legend, our friend, Sid Haig. We will miss you, Captain. pic.twitter.com/1lNjv4F3uF

— FANGORIA (@FANGORIA) September 23, 2019



One of the all-time greats has left us. Thank you Sid Haig for all the great performances you've given us over the years. You may be gone, but you'll live forever on film. pic.twitter.com/Q8gze2KqmL

— Stephen Lambrechts (@slambrechts) September 23, 2019



R.I.P. to my friend Sid Haig...famous horror movie actor. Captain Spaulding, Devil's Rejects, House of a Thousand Corpses. pic.twitter.com/V0BljZ8JTj

— Jerry Lawler (@JerryLawler) September 23, 2019



Deeply saddened to learn of Sid Haig’s passing this morning. Whom I was first introduced to on the set of @RobZombie’s house of 1000 corpses. Sid was a vibrant spirit with a passion for this industry like no other, he will be sorely missed. Goodbye my friend 🥺🖤 pic.twitter.com/KezSbppgKe

— Lynda Olanoff 🎃 (@LynnOlanoff) September 23, 2019