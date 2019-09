Drive Me Home: trailer del "road-movie" con Marco D'Amore e Vinicio Marchioni

Di Pietro Ferraro martedì 24 settembre 2019

Drive Me Home: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Simone Catania nei cinema italiani dal 26 settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 26 settembre arriva nei cinema d'Italia Drive Me Home, il road-movie diretto dall'esordiente Simone Catania. Il film vede protagonisti Marco D'Amore e Vinicio Marchioni nei panni di una coppia di migliori amici che intraprendono un viaggio in camion nel vecchio continente alla ricerca delle proprie origini.

La trama ufficiale:





Amici per la pelle, Antonio e Agostino (Vinicio Marchioni e Marco D'Amore) crescono insieme in un piccolo paesino siciliano incastrato tra le montagne, sognando una vita diversa, altrove. Oggi trentenni, entrambi vivono all'estero, ma non si vedono né si sentono da anni. Quando Antonio scopre che la sua casa natia, abbandonata da molto tempo, sta per essere venduta all'asta, decide di partire per incontrare Agostino, il suo amico d'infanzia, con l'intento di coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa alla quale sono entrambi legati. Le loro vite, però, sono cambiate profondamente. Vecchi conflitti e nuove rivelazioni li accompagnano attraverso l'Europa in un viaggio sulle ruote di un tir, alla riscoperta dei ricordi, dei segreti, dei propri sogni. Una storia di amicizia intima e universale di due trentenni che dopo tanto viaggiare decidono di affrontare il passato dal quale sono fuggiti per ritornare alle proprie origini, verso un approdo inaspettato.

Il cast del film è completato da Chiara Muscato, Lou Castel, Jennifer Ulrich, Nicola Adobati, Gabriele Vinci, Francesco Bianco, Vittorio Magazzù, Jacopo Vinci, Omondi Atteno, Ward Kerreman, Dieter Kerreman, Sofia Bellucci, Chiara Ombell, Luca Borromeo, Andreas Heinzel e Philip Petty.

NOTE DI REGIA

"Drive me Home" racconta la storia di due amici per la pelle che si ritrovano dopo anni di silenzio e incomunicabilità. Sono giovani emigranti, insoddisfatti del posto in cui sono nati e cresciuti e per questo hanno scelto di vivere "altrove”. Rispetto all'emigrazione alla quale assistiamo oggi relativa ai paesi extra europei, i miei protagonisti Antonio (Vinicio Marchioni) e Agostino (Marco D’Amore) sono italiani, profondamente soli e, come tanti, hanno l’inevitabile desiderio di appartenere a una cultura diversa dalla propria. Sono anime perse alla ricerca di un'ancora di salvezza, di un valore che la nostra generazione fa fatica a riconoscere: quello delle proprie origini. Oggi più che mai, la mia generazione sta vivendo una grave crisi d’identità. Noi raccogliamo i risultati dell’affermazione della società neoliberista, l'epoca del benessere e della competitività che ha portato alla distruzione dei legami sociali. Con questo film ho cercato di raccogliere quel sentimento che mi appartiene e ho cercato di esprimerlo attraverso due ragazzi che devono prendere atto della propria crisi identitaria. Antonio e Agostino si ritrovano diversi, totalmente cambiati. Il viaggio a stretto contatto li porta inevitabilmente al confronto, sono uomini soli, come lupi si annusano, sospettosi, hanno quasi paura l’uno dell'altro, del pregiudizio. Si esplorano di nuovo cercando di capire o di carpire se l'altro ha trovato una nuova “casa”. Attraverso un viaggio ho cercato di raccontare il sentimento di molti ragazzi che hanno scelto di vivere all’estero ma che vorrebbero tornare. “Drive me Home” vuole dunque far riflettere sul mondo contemporaneo, sul significato della parola “casa”, sul valore di un ritorno, su quello che può sembrare l’ancora di salvezza per il futuro: “la terra”. Un film a suo modo militante di recupero delle origini, della terra e dell'identità non solo individuale ma anche collettiva. [Simone Catania]

Il regista Simone Catania nasce nel 1980 a Cantù (Como), si laurea a pieni voti nel 2005 presso l'Accademia di Belle Arti di Torino. Nel 2007 fonda a Torino la società di produzione Indyca insieme ad altri professionisti del settore. Si occupa di cinema come autore, regista e produttore. "Drive Me Home" è il suo primo lungometraggio.