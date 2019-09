Golden Globes 2020: Tom Hanks premiato con il prestigioso Cecil B. DeMille Award

Di Pietro Ferraro martedì 24 settembre 2019

Tom Hanks sarà premiato ai Golden Globes 2019 con il prestigioso Cecil B. deMille Award.

La Hollywood Foreign Press Association (HFPA) ha annunciato che l'attore Tom Hanks riceverà il Cecil B. deMille Award alla 77a edizione dei Golden Globes che si terrà a gennaio.

"La Hollywood Foreign Press Association è orgogliosa di conferire il Premio Cecil B. deMille del 2020 a Tom Hanks", ha dichiarato il presidente dell'HFPA Lorenzo Soria. "Per più di tre decenni, ha affascinato il pubblico con personaggi ricchi e giocosi che abbiamo imparato ad amare e ammirare. Affascinante come lo è sul grande schermo, è altrettanto dietro la macchina da presa come sceneggiatore, produttore e regista. Siamo onorati di includere Mr. Hanks con luminari come Oprah Winfrey, George Clooney, Meryl Streep, Martin Scorsese e Barbra Streisand solo per citarne alcuni".

Il premio, scelto dal consiglio di amministrazione dell'HFPA, intende premiare un individuo che ha avuto un impatto duraturo sull'industria cinematografica. Altri premiati con il Cecil B. deMille hanno incluso Robert De Niro, Robin Williams, Steven Spielberg, Denzel Washington, Jodie Foster, Sophia Loren e Sidney Poitier.

Hanks, quindici volte candidato ai Globes, sarà protagonista del dramma biografico A Beautiful Day in the Neighborhood, e la sua commovente interpretazione dell'icona televisiva Mr. Rogers è già in odore di Oscar.

Tom Hanks ha vinto il suo primo premio Oscar nel 1994 interpretando un avvocato affetto da AIDS nell'acclamato Philadelphia. Ha poi portato a casa un secondo Oscar l'anno successivo per la sua interpretazione divenuta iconica in "Forrest Gump".

La 77a edizione dei Golden Globes andrà in onda su NBC il 5 gennaio 2020.

Fonte: EW