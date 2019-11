Malignant: nuova foto dal set del film horror di James Wan

Di Pietro Ferraro giovedì 28 novembre 2019

Riprese in corso per "Malignant" il nuovo horror del regista James Wan.

James Wan ha condiviso su Instagram una nuova immagine dal set di Malignant. Il regista in attesa di girare Aquaman 2 si è preso una pausa per tornare al suo genere di riferimento, l'horror. La nuova foto dal set mostra un ciak che copre il volto della protagonista del film che si trova in uno studio medico o in un ospedale.

Le riprese di "Malignant" hanno preso il via a settembre e si apprestano alla conclusione. Il film è interpretato da Annabelle Wallis (Annabelle), Jake Abel (Supernatural), George Young (Containment), Maddie Hasson (Mr. Mercedes), Michole Briana White (Faster) e Jacqueline McKenzie (The Water Diviner). James Wan ha scritto il film con la sua fidanzata Ingrid Bisu (The Nun). Si ritiene che la storia sia basata sul romanzo grafico "Malignant Man" che Wan ha realizzato nel 2011, ma questo elemento non è stato ancora confermato ufficialmente.

La trama del romanzo grafico "Malignant Ma"n ruota attorno ad un personaggio con una diagnosi di cancro terminale, che si scoprirà essere in realtà un parassita capace di conferire all'ospite poteri misteriosi. Il protagonista si ritrova così a combattere contro un esercito malvagio sepolto sotto le pieghe della società e allo stesso tempo a svelare i segreti di un passato dimenticato. Nel romanzo grafico il protagonista è un uomo di nome Alan Gates, quindi visto che la protagonista del film è Annabelle Wallis, Wan potrebbe aver cambiato il genere del protagonista da maschile a femminile, sempre se verrà confermato che romanzo grafico e film sono collegati.

"Malignant" arriverà nei cinema americani il 14 agosto 2020.

Malignant: iniziate le riprese del nuovo horror di James Wan

James Wan, regista di The Conjuring e Aquaman, ha rivelato il titolo ufficiale del suo prossimo film horror. In un post su Instagram, Wan ha annunciato il via alle riprese del suo prossimo progetto. La foto ritrae il ciak utilizzato sul set in cui appare il titolo del film, che si chiamerà Malignant.

Primo giorno delle riprese principali sul decimo film della mia carriera. Sono davvero entusiasta.

Oltre a dirigere, James Wan è co-produttore e co-sceneggiatore di "Malignant" con la sua fidanzata Ingrid Bisu. Al momento, della trama sappiamo solamente che sarà un giallo a tinte horror, elemento che rievoca un periodo d'oro per il cinema di genere italiano. Protagonisti del film Maddie Hasson, Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Michole Briana White e Jacqueline McKenzie. Wan sta guidando il progetto con la sua società di produzione Atomic Monster in partnership con New Line Cinema che gestirà la distribuizione.

Wan ccon "Malignant" torna alle sue radici che lo hanno visto esordire nel 2004, al fianco del partner di lunga data Leigh Whannell, dirigendo l'originale Saw - L'enigmista. Wan ha poi prodotto l'intera saga del serial-killer John Kramer incluso il recente Saw Legacy. Wan ha inoltre diretto l'acclamato campione d'incassi L'evocazione - The Conjuring che ha dato il via ad un universo horror condiviso di grande successo. Nel frattempo Wan ha diretto anche due film della serie Insidious e naturalmente il blockbuster Aquaman con Jason Momoa.

L'indaffaratissimo Wan ha molti altri progetti imminenti in ballo. E' produttore per il reboot di Mortal Kombat che ha già iniziato la produzione, sta adattando il thriller-horror So cosa hai fatto in una serie tv prodotta da Amazon, è produttore per un adattamento del bestseller horror The Troop di Nick Cutter ed è stato confermato alla regia di Aquaman 2 in arrivo nelle sale nel 2022.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da James Wan (@creepypuppet) in data: 24 Set 2019 alle ore 2:43 PDT

Fonte: Bloody Disgusting