Uncut Gems: trailer e poster del thriller con Adam Sandler

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 settembre 2019

Uncut Gems: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller diretto dai Safdie Brothers e con protagonista Adam Sandler.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

A24 ha reso disponibile un trailer di Uncut Jems, un thriller che vede protagonista un Adam Sandler in odore di Oscar diretto dai fratelli Josh e Benny Safdie reduci dal successo critico dell'acclamato Good Time.

Dagli acclamati cineasti indipendenti Josh e Benny Safdie arriva un elettrizzante thriller poliziesco su Howard Ratner (Adam Sandler), un carismatico gioielliere di New York sempre alla ricerca del prossimo colpo grosso. Quando fa una serie di scommesse azzardate che potrebbero portare al colpo di fortuna di una vita, Howard deve compiere un numero di equilibrismo, bilanciando affari, famiglia e affrontando avversari su tutti i fronti, nella sua incessante ricerca della vittoria finale.

Il cast del film è completato da Kevin Garnett, Idina Menzel, Lakeith Stanfield, Julia Fox, Eric Bogosian e Pom Klementieff.

Josh Safdie e Benny Safdie hanno diretto il film da una sceneggiatura che hanno scritto insieme a Ronald Bronstein, ispirata alle esperienze del padre dei due registi come ebreo non ortodosso nel Diamond District di Manhattan. Emma Tillinger Koskoff e Martin Scorsese sono i produttori esecutivi del film.

I Safdie Brothers hanno iniziato a collaborare oltre un decennio fa esordendo con un cortometraggio che aveva lo scopo di pubblicizzare le borse della stilista Kate Spade. Quel corto è diventato poi il loro lungometraggio d'esordio, The Pleasure of Being Robbed (2008). Nel 2009 i Safdie dirigono il loro primo film in tandem, Daddy Longlegs, la pellicola ispirata al loro rapporto col padre durante l'infanzia vince il premio John Cassavetes agli Independent Spirit Awards. Nel 2012 il loro cortometraggio The Black Balloon vince il premio della giuria per il miglior cortometraggio al Sundance Film Festival, nel 2013 dirigono il documentario Lenny Cooke, sulla vicenda professionale e umana dell'omonimo cestista statunitense e l'anno seguente dirigono il film Heaven Knows What, basato sulla vita della ventenne senzatetto e tossicodipendente Arielle Holmes. Nel 2017 arriva la collaborazione dei due registi con l'attore Robert Pattinson per Good Time, collaborazione che pone i due registi all'attenzione della critica e regala a Pattinson il ruolo di Bruce Wayne nel reboot "The Batman" di Matt Reeves.

"Uncut Gems" uscirà negli Stati Uniti a dicembre, ma per il momento non c'è una data precisa, anche se il film dovrebbe fruire di una prima uscita in limitata a ridosso di Natale.

Fonte: Collider