Jurassic World 3: tornano Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum in ruoli chiave

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 settembre 2019

Colin Trevorrow ha trovato il modo di riportare a bordo il cast originale di Jurassic Park. Il regista ha annunciato che Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum sono pronti a riprendere i ruoli di Ellie Sattler, Alan Grant e Ian Malcolm in Jurassic World 3.

Trevorrow ha dato la notizia durante una recente proiezione di Jurassic World, ma attenzione il terzetto di attori non parteciperà al film con dei cameo, ma Dern, Neill e Goldblum torneranno tutti in ruoli considerevoli. Ricordiamo che Goldblum è apparso in un piccolo ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto, mentre Dern è tornata al franchise per un breve cameo in Jurassic Park III.

I dettagli della trama di "Jurassic World 3" sono ancora top-secret, ma Trevorrow oltre a dirigere il film sta anche scrivendo la sceneggiatura con Emily Carmichael (Pacific Rim - La rivolta). Nel sequel "Il regno perduto" abbiamo assistito ad un'asta di dinosauri finita con la fuga di un'orda di dinosauri, ora in libertà sul territorio americano.

Trevorrow ha recentemente pubblicato il cortometraggio "Battle at Big Rock", che riprende un anno dopo gli eventi di "Jurassic World: Il regno distrutto" e mostra i dinosauri che vivono nel nostro mondo, innescando una battaglia per la sopravvivenza.

"Jurassic World 3" arriverà nei cinema l'11 giugno 2021.

Fonte: THR