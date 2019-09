Jesus Rolls - Quintana è tornato!: trailer italiano dello spin-off de "Il Grande Lebowski"

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 settembre 2019

Jesus Rolls: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di John Turturro in arrivo nei cinema nel 2020.

Europictures ha reso disponibile un trailer italiano di Jesus Rolls - Quintana è tornato! (precedentemente noto come "Going Places"), trattasi di un remake del film francese del 1974 I santissimi (Les Valseuses) di Bertrand Blier e al contempo uno spin-off del classico anni '90 Il Grande Lebowski dei fratelli Coen. Il film riporta sul grande schermo, stavolta da protagonista, il personaggio di Jesus Quintana alias The Jesus.

John Turturro oltre a riprendere il ruolo di Jesus, dirige il film e ha scritto la sceneggiatura. Il cast è completato da Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Jon Hamm, Susan Sarandon e Pete Davidson.

"Jesus Rolls" segue le peripezie di un trio di disadattati la cui irriverente e dinamica carica sessuale evolve in una storia d'amore sorprendente. Quando però si fanno nemico un parrucchiere armato, il loro viaggio diventa una costante fuga dalla legge, dalla società e dal parrucchiere, il tutto mentre i legami della loro famiglia disfunzionale vanno rafforzandosi.

Sembra un buon momento per pubblicare un film trasgressivo sulla stupidità degli uomini che provano e falliscono nel cercare di capire e penetrare meglio il mistero delle donne. John Turturro

"Jesus Rolls" attualmente non è fornito di una data di uscita ufficiale, ma è previsto nelle sale nel 2020.