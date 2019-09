I Micronauti: Dean DeBlois alla regia del film live-action di Hasbro

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 settembre 2019

Il regista della trilogia "Dragon Trainer" reclutato per scrivere e dirigere il film live-action dei Micronauti.

Il film dei Micronauti ha un regista designato, reclutato il Dean DeBlois della trilogia di film d'animazione Dragon Trainer. Il film sarà il primo progetto live-action di DeBlois che scriverà anche la storia. Brian Goldner, Stephen Davis e Greg Mooradian di Hasbro sono i produttori attraverso la divisione cinematografica della compagnia, la AllSpark Pictures.

La linea di giocattoli ha debuttato negli anni '70 come MicroMen, lanciati dalla società di giocattoli giapponese "Takara". I Micronauti sono poi apparsi in una serie a fumetti della Marvel nel 1979. I Micronauti erano molto popolari e offrivano un'esperienza ludica molto diversa dalla classica linea di personaggi di Star Wars di Kenner. I fumetti Marvel originali degli anni '70 raccontavano una storia di un Microverso in cui "mondi diversi erano collegati tra loro e in cui un dittatore pazzo e assetato di potere di nome Barone Karza uccide la famiglia reale, prendendo il controllo". Le storie erano tutte basate su un piccolo gruppo di personaggi eclettici che includevano "un pilota risvegliato da un sonno profondo di secoli, gladiatori alieni e sopravvissuti al colpo di stato", mentre "si uniscono per formare una resistenza".

Prima di Dean DeBlois, la Bad Robot di J.J. Abrams stava sviluppando una versione diversa del film "Micronauti". Gli sceneggiatori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick, avevano scritto la sceneggiatura della versione di Bad Robot, che si sarebbe allontanata molto dalle storie di Marvel Comics, ma quell'approccio venne cassato. L'approccio di DeBlois è stato descritto vagamente come "incentrato su un gruppo di esploratori intergalattici".

Hasbro stava anche lavorando al concept di un universo connesso che avrebbe riunito altri franchise di giocattoli. G.I. Joe, M.A.S.K., ROM e Visionaries dovevano essere tutti parte dell'universo condiviso, ma sembra che quei piani nel frattempo siano cambiati. L'uscita del film dei Micronauti è attualmente fissata al 4 giugno 2021.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Fonte: The Hollywood Reporter