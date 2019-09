Star Wars: Kevin Feige sta sviluppando un nuovo film per Disney

Di Pietro Ferrara giovedì 26 settembre 2019

Il boss dei Marvel Studios produrrà un nuovo film di "Star Wars" per Lucasfilm.

Kevin Feige, boss dei Marvel Studios e produttore di Avengers: Endgame, recentemente eletto l'incasso più alto di sempre, sta sviluppando un nuovo film di Star Wars. Vista la notizia fresca di rilascio, i dettagli su ciò che Kevin Feige farà con il franchise al momento sono scarsi.

Il copresidente di Walt Disney Studios Alan Horn spiega che Kathleen Kennedy, responsabile di Lucasfilm, è pronta a fare alcuni cambiamenti e sta creando un nuovo percorso per il franchise di Star Wars, che prenderà il via dopo il lancio di "L'ascesa di Skywalker" a dicembre. Horn a questo proposito ha rilasciato la seguente dichiarazione.

Con la chiusura della saga Skywalker [Kathleen Kennedy] sta perseguendo una nuova era nella narrazione di Star Wars e sapendo che Kevin è un fan sfegatato, ha avuto senso per questi due straordinari produttori lavorare insieme ad un film di Star Wars.

Recentemente Sony Pictures dopo la scioglimento dell'accordo con Marvel Studios ha affermato che Feige era troppo impegnato a portare i Fantastici 4 e gli X-Men nell'Universo Cinematografico Marvel per concentrarsi sul lanciatissimo Spider-Man. Feige dovrà supervisionare le prossime due delicate fasi Marvel che rappresenteranno una sorta di riavvio per l'UCM e che includeranno sia film che serie tv prodotte per Disney +.

Kevin Feige aveva discusso della sua incursione nell'universo di Star Wars l'estate scorsa con Kathleen Kennedy, coinvolgendo nella discussione i copresidenti dello studio Alan Horn e Alan Bergman. Horn in quell'occasione aveva parlato anche di altri progetti in fase di sviluppo.

Siamo entusiasti dei progetti a cui Kathy e il team di Lucasfilm stanno lavorando, non solo in termini di Star Wars ma anche di Indiana Jones e di raggiungere altre parti dell'azienda, tra cui l'adattamento Children of Blood and Bone con Emma Watts e Fox.

David Benioff e D.B. Weiss stanno attualmente lavorando ad una nuova trilogia di Star Wars che si dice avrà luogo durante Knights of the Old Republic, un videogioco prodotto da LucasArts, facente parte dell'Universo espanso E ambientato 3.500 anni prima di "Una nuova speranza", videogioco che ha generato anche una serie a fumetti prequel. Anche Rian Johnson, regista de "Gli Ultimi Jedi", sta lavorando ad una trilogia separata di Star Wars, anche se i dettagli sono scarsi, e probabilmente dirigerà un altro progetto originale prima che la pre-produzione abbia inizio.

Nel frattempo Lucasfilm ha già programmato le prossime tappe del franchise, con uscite fissate al 16 dicembre 2022, 20 dicembre 2024 e 18 dicembre 2026. David Benioff e D.B. Weiss dovrebbero lavorare all'uscita del 2022, quindi il film di Star Wars di Kevin Feige potrebbe essere una delle altre due date elencate, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

