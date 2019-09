Spider-Man: Far From Home - speciale video con J. Jonah Jameson e sito ufficiale del Daily Bugle

Di Pietro Ferraro giovedì 26 settembre 2019

Sony ha lanciato un sito web ufficiale per il Daily Bugle del J.Jonah Jameson visto in "Spider-Man: Far From Home".

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Sony in occasione dell'uscita in Blu-ray di Spider-Man: Far from Home ha deciso di lanciare un vero sito web del Daily Bugle che ci regala qualche extra del personaggio J. Jonah Jameson di J.K. Simmons. Jameson è tornato in un nuovo video in cui come sua abitudine getta fango su Spider-Man e ribalta la realtà presentando il malvagio Mysterio come il vero eroe. Come ricorderete nella scena sui titoli di coda di "Far From Home" l'identità di Peter Parker viene resa pubblica e insieme alla campagna diffamatoria del Daily Bugle il futuro per l'amato "arrampicamuri" appare piuttosto complicato.

Il sito del Daily Bugle contiene anche alcuni articoli, tra cui uno sulla misteriosa "Scimmia Notturna", che potrebbe anche essere visto come una minaccia. Ci sono anche easter-egg che i fan possono trovare in giro per scoprire qualche elemento in più di "Spider-Man: Far From Home".

Lo scorso agosto Sony ha preso la decisione di continuare senza i Marvel Studios. La notizia ha sorpreso ed irritato i fan dell'Universo Cinematografico Marvel. Sony pensa di poter gestire da sola il franchise di Spider-Man, ma ricordiamo che lo studio ha già riavviato due volte il franchise, e che il miliardo e passa d'incasso di "Far From Home" è un evidente risultato del traino di Avengers: Endgame, a riprova di ciò "Far From Home" è attualmente il film di maggior incasso di Sony di sempre.

"Spider-Man: Far From Home" si è concluso dopo una trionfale battaglia con Mysterio, solo per vedere Peter Parker "incastrato" da Mysterio e J. Jonah Jameson nella scena sui titoli di coda, un evidente richiamo ai fumetti quando Quentin Beck con l'aiuto del Daily Bugle inizia a diffamare il supereroe, convincendo tutti che sia malvagio; sempre nei fumetti Mysterio arriva a travestirsi da Spider-Man per accusarlo compiendo alcuni crimini . Anche se non conosciamo dettagli specifici della storia per il prossimo sequel, senza dubbio mostrerà una nuova sfida per il Peter Parker di Tom Holland, che molto probabilmente finirà per entrare in latitanza. Ma chi lo aiuterà in questo frangente? Con uno Spider-Man ancora parte dell'UCM ci sarebbero Nick Fury e gli Avengers a dargli manforte, ma con i nuovi sviluppi potremmo assistere ad una improbabile alleanza tra il Venom di Tom Hardy e il Peter Parker di Tom Holland, ma siamo nel territorio della pura speculazione.

Per visitare il sito ufficiale del Daily Bugle cliccate QUI.

Fonte: Collider