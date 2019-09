D.N.A. - Decisamente Non Adatti: riprese al via per l'esordio alla regia di Lillo e Greg

Di Pietro Ferraro giovedì 26 settembre 2019

Riprese in corso per la commedia D.N.A. (Decisamente Non Adatti), esordio alla regia del duo comico Lillo e Greg.

Sono iniziate a Roma, e proseguiranno per sei settimane, le riprese della commedia D.N.A. (Decisamente Non Adatti). Il film scritto e interpretato da Lillo e Greg, vede io duo comico per la prima volta anche dietro la macchina da presa.

La trama ufficiale:





Cosa succede se due ex-compagni di scuola elementare molto diversi tra loro si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite? Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite...

Prodotto da Lucky Red e Vision Distribution, il film è scritto da Edoardo Falcone, Claudio Gregori (Greg) e Lillo Petrolo (Lillo). Nel cast, al fianco di Lillo e Greg c'è Anna Foglietta.

Lillo (Pasquale Petrolo) e Greg (Claudio Gregori) si conoscono lavorando insieme alla casa editrice ACME di Roma, dove lavorano come autori di fumetti comici. Quando nel 1991 l’azienda fallisce i due intraprendono una carriera artistica che parte dalla musica rock demenziale (fanno parte del gruppo “Latte & i Suoi Derivati”) per poi approdare alla televisione, al teatro, alla radio e al cinema. In TV sono nel gruppo fondatore del programma “Le Iene” e partecipano spesso alle trasmissioni di Serena Dandini (“L’ottavo nano”, “Parla con me”, “The show must go off”); in teatro la loro raffinata e tagliente comicità si afferma in spettacoli scritti da loro stessi (“Il mistero dell’assassino misterioso”, “La baita degli spettri” e “Chi erano i Jolly Rockers?”) mentre in radio dal 2004 spopola la loro trasmissione “610 – Sei Uno Zero”, tra i programmi più scaricati in Italia.

"D.N.A. (Decisamente Non Adatti)" arriverà nelle sale nella primavera 2020 distribuito da Vision Distribution.