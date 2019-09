La famosa invasione degli orsi in Sicilia: trailer del film d'animazione con le voci di Toni Servillo e Antonio Albanese

Di Pietro Ferraro giovedì 26 settembre 2019

La famosa invasione degli orsi in Sicilia: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Lorenzo Mattotti nei cinema italiani dal 7 novembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 7 novembre arriva nelle sale italiane, con Bim Distribuzione, il film d'animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull'omonimo romanzo di Dino Buzzati.

la trama ufficiale:





Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al suo esercito e all'aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

La versione italiana è interpretata dalle voci di Toni Servillo, Antonio Albanese, Roberto Ciufoli, Corrado Guzzanti nel ruolo di Salnitro e con la partecipazione straordinaria di Andrea Camilleri nel ruolo del Vecchio Orso. Il cast è completato da Linda Caridi, Maurizio Lombardi, Corrado Invernizzi, Alberto Boubakar Malanchino, Beppe Chierici, Nicola Rignanese e Mino Caprio.

L'indimenticabile classico della narrativa di Dino Buzzati dal quale il film trae ispirazione è edito da Mondadori, con illustrazioni originali. E inoltre, in libreria dal 15 ottobre, due nuove pubblicazioni ufficiali legate all'opera d'animazione di Lorenzo Mattotti: Il romanzo del film e La storia delle immagini del film, per rivivere in ogni momento la magia del film.