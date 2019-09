Primal: trailer del thriller d'azione con Nicolas Cage vs Giaguaro

Di Pietro Ferraro venerdì 27 settembre 2019

Primal: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione con Nicolas Cage nei cinema italiani dall'8 novembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

E' approdato online un primo trailer di Primal, si tratta dell'ultimo film di una lunga lista di pellicole interpretate da Nicolas Cage negli ultimi anni, tra cui il recente cult horror Mandy che ha rilanciato l'attore.

Il trailer ci mostra una trama in cui "Trappola in alto mare incontra Snakes on a Train" con l'aggiunta di un felino realizzato in una CG poco convincente. Alla regia del film c'è Nick Powell che dirige da una sceneggiatura di Richard Leder. Powell è uno pluripremaito stuntman di lunga data diventato regista che ha già diretto Cage in Outcast - L'ultimo templare.

"Primal" segue Frank Walsh (Nicolas Cage), cacciatore e collezionista di animali rari ed esotici. Frank è riuscito a catturare ed imbarcare un giaguaro bianco inestimabile per uno zoo e presume che abbia un percorso di navigazione regolare che lo porterà dritto ad un bel gruzzolo. Sfortunatamente la nave che trasporta Frank ew il suo carico trasporta anche un altro tipo di predatore messo in gabbia nella sua stiva, un sicario politico che viene estradato negli Stati Uniti. Dopo che questo sicario si libera e decide di liberare anche il giaguaro, a bordo si scatena l'inferno. Frank si ritrova così ad attraversare febbrilmente i corridoi angusti della nave alla ricerca della sua preda, in una battuta di caccia che porterà ad un climax imprevedibile.

Oltre a Nicolas Cage, il cast comprende anche Famke Janssen (X-Men), Kevin Durand (Swamp Thing), LaMonica Garrett (The Last Ship) e Michael Imperioli (I Soprano). "Primal" debutta nei cinema americani l'8 novembre.

Fonte: Collider