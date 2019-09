Star Wars 9: video, foto e novità dall'evento Triple Force Friday

Di Pietro Ferraro venerdì 27 settembre 2019

In attesa di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker", vi proponiamo alcune delle novità rivelate dall'evento Triple Force Friday.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Il "Force Friday" di quest'anno ha avuto luogo e abbiamo il video con la diretta streaming dell'evento. Questa è diventata una tradizione annuale per Lucasfilm durante l'era Disney e l'evento di quest'anno è stato annunciato come Triple Force Friday perché è stato svelato merchandise per il film "L'ascesa di Skywalker", la serie tv The Mandalorian e il nuovo videogioco Jedi Fallen Order.

L'evento presentato da Warwick Davis ha ospitato Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Joonas Suotamo (Chewbacca), Keri Russell (Zorii), Naomi Ackie (Jannah ) e Kelly Marie Tran (Rose) per "Star Wars: L'ascesa di Skywalker". Per "The Mandalorian" ospiti Pedro Pascal (il Mandaloriano) e Gina Carano (Cara Dune) mentre per "Jedi Fallen Order" è intervenuto Cameron Monaghan che per il nuovo videogioco ha interpretato Cal Kestis.

Con "L'ascesa di Skywalker" in arrivo nelle sale italiane il 18 dicembre, l'evento Triple Force Day ha visto LEGO rivelare otto nuovi set basati sul film, sull'imminente serie tv "The Mandalorian" di Disney + e su diverse scene classiche dei film originali. Questi set celebrano anche il ventesimo anniversario della gamma LEGO Star Wars.

Le immagini rilasciate da LEGO includono set per "Kylo Ren's Shuttle", "Millennium Falcon", "Resistance A-Wing" e "Y-Wing Starfighter" e un set chiamato "Pasaana Speeder Chase". Quest'ultimo set, ambientato sul pianeta deserto che vedremo nel nuovo film, raffigura Rey e BB-8 e alcuni Stormtroopers. Gli altri set si distinguono soprattutto per minifigures raffiguranti nuovi personaggi, tra cui il Generale Pryde del Primo Ordine, l'antieroina Zorri Bliss e due membri dei misteriosi Cavalieri di Ren. In particolare, un personaggio del tutto nuovo appare nel set di Millennium Falcon, un alieno di nome Boolio, che sembra un alleato della Resistenza.

Per quanto riguarda "The Mandalorian", c'è un solo un set dedicato alla nuova serie tv chiamato "AT-ST Raider", il set sembra raffigurare un logoro camminatore imperiale utilizzato dai criminali e presenta una minifigure del Mandaloriano (che è interpretato da Pedro Pascal), la sua alleata Cara Dune (Gina Carano) e due Raiders Klatooiniani, che sembrano pilotare il camminatore. I due set rimanenti, "Death Star Cannon" e "Yoda", includono rispettivamente un piccolo cannone laser con Obi-Wan Kenobi e un Death Star Gunner e un modello posabile del leggendario Maestro Jedi (insieme ad una versione minifigure).

Altro merchandise svelato al Triple Force Friday ha rivelato un C-3PO armato di balestra. Per i fan di C-3PO, pare che in "L'ascesa di Skywalker" l'amato droide protocollare avrà un ruolo più ampio. Lo abbiamo visto nell'ultimo trailer sfoggiare dei minacciosi occhi rossi e osservare i resti della seconda Morte Nera con il resto degli eroi. La nuova action figure del droide, parte della serie "Black", viene fornita con una balestra e quella che sembra essere la bandoliera caratteristica di Chewbacca. Una figure di C-3PO sarà inclusa anche in un pack di personaggi della Resistenza tutti muniti di armi.