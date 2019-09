Spider-Man torna nell'Universo Cinematografico Marvel, è ufficiale

Di Pietro Ferraro sabato 28 settembre 2019

Spider-Man si riunisce all'Universo Cinematografico Marvel, Sony e Marvel siglano un nuovo accordo per un terzo film.

Tom Holland avrà il suo terzo film di Spider-Man, co-sviluppato da Sony e Marvel / Disney, grazie ad un nuovo accordo stilato tra le due parti. La notizia arriva dopo il contraccolpo ricevuto dalle due aziende quando è stata data la notizia che il Peter Parker di Tom Holland sarebbe uscito dall'UCM. Ovviamente ciò ha generato una reazione negativa da parte dei fan, ma questo nuovo accordo non solo riporta la pace, ma il film ha già ricevuto una data di uscita e arriverà nelle sale il 16 luglio 2021.

Anche il capo della Marvel, Kevin Feige, ha confermato la notizia del ritorno all'ovile di Spider-Man, sottolineando il suo entusiasmo nel poter continuare il suo lavoro con il franchise di Spider-Man.

Sono entusiasta del fatto che il viaggio di Spidey nell'UCM continuerà, e io e tutti noi dei Marvel Studios siamo molto entusiasti di continuare a lavorarci. Spider-Man è un'icona e un eroe potente la cui storia attraversa tutte le età e il pubblico di tutto il mondo. È anche l'unico eroe con il superpotere di attraversare universi cinematografici, e con Sony che continua a sviluppare il proprio Spidey- verse non sai mai quali sorprese potrebbe riservare il futuro.

La partnership tra Sony e Marvel Studios per portare Spider-Man nell'UCM è stata annunciata per la prima volta nel 2015. L'accordo ha introdotto la nuova versione reboot di Peter Parker interpretata da Tom Holland, ignorando le precedenti serie di Spider-Man di Sony. Spidey ha quindi fatto la sua prima apparizione in Captain America: Civil War e in seguito nel film da solista Spider-Man: Homecoming. Il film ha incassato oltre 882 milioni di dollari, con il sequel del 2019 Spider-Man: Far from Home che ha ottenuto prestazioni ancora migliori superando il miliardo di dollari. Inoltre, Holland ha continuato a fare la sua apparizione in altri film dell'UCM diventando una parte molto importante dei film degli Avengers.

Fonte: The Hollywood Reporter