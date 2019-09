Spider-Man: Tom Holland risponde su Instagram al ritorno nell'UCM

Di Pietro Ferraro sabato 28 settembre 2019

Tom Holland ha deciso di condividere su Instagram la gioia per il nuovo accordo su Spider-Man siglato da Sony e Marvel Studios.

E' tornata in essere la collaborazione tra Marvel Studios e Sony per un altro film di Spider-Man. Per la gioia dei fan già al settimo cielo, Tom Holland ha deciso di condividere il suo entusiasmo per la notizia sui social media. Holland era al corrente dell'imminente "divorzio" tra Sony e Marvel Studios già dall'Expo D23, ma all'epoca sperava che la cosa si sarebbe risolta in tempi brevi.

Dopo che la notizia dell'accordo è stata ufficializzata, Holland ha rilasciato su Instagram una breve clip dal film The Wolf of Wall Street in cui Leonardo DiCaprio grida: "Non me ne vado, ca**o!".

Al momento della stesura di questo articolo il video ha registrato oltre 7 milioni di visualizzazioni e centinaia di risposte, che ringraziano Sony e Marvel Studios l'accordo raggiunto. Oltre al sequel di Spider-Man: Far From Home, l'accordo consente anche all'UCM di avere Holland per un ulteriore film che potrebbe materializzarsi nella partecipazione ad un'altra pellicola degli Avengers.

Secondo quanto riferito, i Marvel Studios otterranno circa il 25% dei profitti del sequel di "Spider-Man: Far From Home", mantenendo i diritti sul merchandise e offrendo una fetta dei costi di produzione. "Sono entusiasta del fatto che il viaggio di Spidey nell'UCM continuerà, e io e tutti noi dei Marvel Studios siamo molto entusiasti di continuare a lavorarci", ha dichiarato Kevin Feige in una nota ufficiale. Feige produrrà il terzo film di Spider-man insieme ad Amy Pascal che ha dichiarato: "La storia di Peter Parker ha preso una svolta drammatica in "Far From Home" e non potrei essere più felice del fatto che lavoreremo tutti insieme mentre vediamo che direzione prenderà il suo viaggio".

Marvel Studios e Sony hanno annunciato che il sequel di "Spider-Man: Far From Home" arriverà nei cinema il 16 luglio 2021, un anno di grandi uscite per l'UCM, con il nuovo film di Spider-Man che sarà il quarto progetto ad approdare nelle sale insieme a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder, senza contare le serie tv realizzate per il canale streaming Disney +.