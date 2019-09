Star Wars: Chris Evans e Brie Larson vogliono partecipare al film di Kevin Feige

Di Pietro Ferraro sabato 28 settembre 2019

Chris Evans e Brie Larson vogliono partecipare all'annunciato film di Star Wars prodotto da Kevin Feige.

Chris Evans e Brie Larson, i due "capitani" dell'Universo Cinematografico Marvel sono pronti a collaborare con Kevin Feige nel suo film di Star Wars. È stato riferito all'inizio di questa settimana che il capo dei Marvel Studios Feige sta attualmente sviluppando un progetto di Star Wars per Lucasfilm.

Rispondendo ad un post sui social media in cui è stato chiesto ai fan quale attori dell'UCM vorrebbero vedere nel film di Star Wars di Kevin Feige, Chris Evans ha risposto semplicemente: "Me stesso". L'attore di Captain America che ha recentemente appeso il suo scudo al chiodo, in realtà lo ha passato al Falcon di Anthony Mackie, si sta preparando al suo periodo post-UCM. Lo vedremo prossimamente sul grande schermo nel giallo Knives Out di Rian Johnson che uscirà nei cinema a novembre e il suo nome è legato ad una versione del classico "Dr. Jekyll e Mr. Hyde" attualmente in sviluppo che vedrà alla regia il Ruben Fleischer di Zombieland 2.

Per quanto riguarda Brie Larson, che una grande fan di Star Wars, il suo nome è cominciato a circolare già quando le notizie sul coinvolgimento di Kevin Feige con Lucasfilm sono iniziate a circolare. Larson ha pubblicato una sua foto mentre indossa una veste Jedi con una spada laser in piedi accanto a C-3PO. "Qualcuno ha detto Star Wars?!" ha scritto Larson nella didascalia.

La notizia del coinvolgimento di Feige con Lucasfilm, e il fatto che il regista è notoriamente un grande fan di Star Wars, hanno innescato ipotesi che il produttore possa lasciare i Marvel Studios per iniziare un collaborazione fissa con Lucasfilm, possibilità da non escludere a priori e che potrebbe andare a confermare il nuovo percorso intrapreso dallo studio per rilanciare il franchise di Star Wars che, come accaduto con l'UCM, dopo l'uscita de "L'ascesa di Skywalker" concluderà un'epoca e fruirà di un nuovo inizio.

I prossimi appuntamenti con l'iconica "galassia lontana lontana" sono fissati al 12 novembre, con i fan che potranno godere della nuova serie tv live-action The Mandalorian di Jon Favreau in onda sulla piattaforma di streaming Disney + e poi poco più di un mese dopo, il 18 dicembre, J.J. Abrams concluderà la saga Skywalker al cinema con "L'ascesa di Skywalker".







Which MCU actor would you like to see pop up in a #StarWars movie? https://t.co/EsdDtzc9S5

— Collider (@Collider) September 27, 2019