Cast e personaggi

Liam Hemsworth: Jake Morrison

Bill Pullman: Thomas J. Whitmore

Jeff Goldblum: David Levinson

Jessie Usher: Dylan Dubrow-Hiller

Maika Monroe: Patricia Whitmore

Sela Ward: presidente Elizabeth Lanford

Charlotte Gainsbourg: dott.ssa Catherine Marceaux

Joey King: Samantha “Sam” Blackwell

Judd Hirsch: Julius Levinson

Robert Loggia: generale William Grey

William Fichtner: generale Joshua T. Adams

Brent Spiner: dr. Brakish Okun

DeObia Oparei: Dikembe Umbutu

Patrick St. Esprit: segretario della difesa Tanner

Nicholas Wright: Floyd Rosenberg

Travis Tope: Charlie Miller

Vivica A. Fox: Jasmine

Angelababy: Rain Lao

Ng Chin Han: Jiang Lao

John Storey: dr. Milton Isaacs

Gbenga Akinnagbe: agente Travis

Mckenna Grace: Daisy

Garrett Wareing: Bobby

Doppiatori italiani

Andrea Mete: Jake Morrison

Sandro Acerbo: Thomas J. Whitmore

Massimo Corvo: David Levinson

Simone Crisari: Dylan Dubrow-Hiller

Joy Saltarelli: Patricia Whitmore

Laura Boccanera: presidente Elizabeth Lanford

Sabine Cerullo: dott.ssa Catherine Marceaux

Emanuela Ionica: Samantha “Sam” Blackwell

Carlo Valli: Julius Levinson

Angelo Maggi: generale Joshua T. Adams

Marco Mete: dott. Brakish Okun

Alessandro Ballico: Dikembe Umbutu

Stefano De Sando: segretario della difesa Tanner

Emiliano Coltorti: Floyd Rosenberg

Nicolò Guidi: Charlie Miller

Alessandra Cassioli: Jasmine

Veronica Puccio: Rain Lao

Nino D’Agata: Jiang Lao

Giorgio Lopez: dr. Milton Isaacs

Trama e recensione

Abbiamo sempre saputo che sarebbero tornati. Dopo “Independence Day”, che ha ridefinito il genere della fantascienza, il nuovo capitolo di questa avventura porterà la distruzione globale a livelli inimmaginabili. Grazie all’utilizzo di tecnologia aliena, le nazioni della terra si sono unite nel creare un programma di protezione globale, ma nulla ci potrà preparare ad un attacco alieno senza precedenti. Solo la genialità di un piccolo gruppo di uomini e donne salverà il mondo dell’estinzione.

Curiosità

Poco dopo il successo del primo film, 20th Century Fox ha pagato a Dean Devlin una grossa somma di denaro per scrivere una sceneggiatura per un sequel. Tuttavia, dopo aver completato la sceneggiatura, Devlin non ha consegnato la sceneggiatura e invece ha restituito i soldi allo studio, poiché riteneva che la storia non fosse all’altezza del primo film. Solo circa 15 anni dopo, Devlin incontrò Roland Emmerich per riprovare, dopo aver sentito di aver trovato una storia solida per un sequel.

(A circa 3 minuti) Sul monumento a La guerra del ’96 visto a Washington all’inizio del film, il nome Russell Casse può essere visto su un mattone nel mezzo. Russell Casse era il nome del personaggio di Randy Quaid che si sacrificò per distruggere la nave che si avvicinava all’Area 51 nell’Independence Day originale.

Will Smith avrebbe dovuto riprendere il ruolo del capitano Steven Hiller, ma Fox ha rifiutato di soddisfare la sua richiesta di un compenso di 50 milioni di dollari per due sequel.

L’annuncio dell recasting della Patricia Whitmore di Mae Whitman dell’Independence Day originale con Maika Monroe è stato accolto con grande indignazione. I fan hanno espresso sui social media sgomento per la decisione dello studio. In particolare, Anna Kendrick, una cara amica di Whitman, si è pronunciata contro il recasting su Twitter. Whitman non ha commentato ufficialmente il recasting, a parte il tweet di un articolo di HitFix sul suo account Twitter intitolato “Il caso della scomparsa di Mae Whitman e Independence Day 2”, il che implica che l’attrice non è mai stata contattata. Anche Ross Bagley, che ha interpretato Dylan Hiller nel film originale, non è stato contattato per riprendere il suo ruolo.

Il film è dedicato all’attore Robert Loggia, che compare sia nell’originale Independence Day che in Independence Day – Rigenerazione, l’attore è deceduto nel 2015. La dedica nei titoli di coda del film recita: “In Memoriam: Robert Loggia”.

La realizzazione del film ha subito uno stop di circa quattro giorni a causa di problemi di finanziamento, con la produzione che aveva finito i soldi, lo ha raccontato in un’intervista l’attore Liam Hemsworth.

Il personaggio del Dr. Okun, interpretato da Brent Spiner, è basato su Jeffrey A. Okun, supervisore agli effetti digitali di Stargate (1994), precedente film di fantascienza di Roland Emmerich e Dean Devlin. È una rappresentazione quasi perfetta di Okun, inclusi capelli e manierismi.

Jeff Goldblum (David Levinson), Judd Hirsch (Julius Levinson), Bill Pullman (Presidente Thomas J. Whitmore), Brent Spiner (Dr. Brackish Okun), Vivica A. Fox (Jasmine Dubrow-Hiller), John Storey (Dr. Isaacs) e Robert Loggia (Generale Gray) sono tutti gli attori che hanno ripreso i loro ruoli dall’originale Independence Day.

(A circa 1 ora 12 minuti) Quando Catherine sya esaminando gli scritti di Okun, uno dei simboli è chiaramente il simbolo Chevron che rappresenta la Terra nel franchise “Stargate”.

Secondo un retroscena stabilito dal cast e dalla troupe nell’originale Independence Day, il dott. Okun fu reclutato dai militari fuori Berkeley negli anni ’60 e, a causa della natura top-secret del suo lavoro, era stato isolato nell’Area 51 da allora. Anche se non è mai stato rivelato nel film originale, il suo nome di battesimo è Brackish.

Nel film non viene menzionata Constance Spano (la moglie di David Levinson). Secondo il romanzo “Independence Day: Crucible”, Spano + rimasta uccisa in un incidente d’auto.

Nove diverse compagnie di effetti speciali hanno realizzato gli effetti visivi visti nel film. Queste sono (in ordine alfabetico): Cinesite, Digital Domain, Image Engine, LUXX Studios, MPC, Scanline VFX, Trixter, Uncharted Territory e Weta Digital.

Sono cinque i romanzi pubblicati ispirati al franchise “Independence Day”: “Independence Day” (1996, una novellizzazione del film Independence Day); “Independence Day: Silent Zone” (1998, un prequel); “Independence Day: War in the Desert” (1999); “Independence Day: Crucible” (maggio 2016) e “Independence Day: Resurgence” (giugno 2016, una novellizzazione del film Independence Day – Rigenerazione).

Secondo uno dei siti web ufficiali del film, il personaggio di Will Smith, il capitano Steven Hiller, è morto il 27 aprile 2007. Sono undici anni dopo la Guerra del 1996. “Hiller è morto durante un volo di prova di uno dei nuovi aerei da combattimento terrestri a difesa dello spazio. Il suo figliastro, Dylan Dubrow (interpretato da Jessie T. Usher) porterà avanti la sua eredità”.

L’acronimo ESD sta per “Earth Space Defense”, mentre l’acronimo ILS sta per “International Legacy Squadron”.

Il personaggio di Albert Nimziki dall’originale Independence Day, interpretato dall’attore James Rebhorn, non è stato ripreso per questo film, a causa della morte di Rebhorn avevnuta nel 2014.

Il film è uscito venti anni dopo l’originale independence Day e ha debuttato nelle sale nel 20° anniversario del film originale.

Liam Hemsworth e Maika Monroe si sono fidanzati durante le riprese di questo film.

La sinossi ufficiale del romanzo basato sul film Independence Day – Rigenerazione recita: “Combattenti ibridi che fondono tecnologia umana e aliena. Massicci cannoni piazzati sulla Luna e su Marte. Una forza di difesa planetaria con il miglior personale militare mai addestrato. Per due decenni “ho saputo che il nemico sarebbe tornato. Le nazioni della Terra hanno collaborato ad un programma di difesa unificato progettato per difendere il pianeta, ma nulla poteva prepararci per l’immensità del loro nuovo assalto, e solo il coraggio e l’abilità di pochi uomini e donne coraggiosi può sperare di non riportare il nostro mondo sull’orlo dell’estinzione”.

Titoli come “Independence Day Rises”, “Independence Day Returns”, “Independence Day: Requiem” e “Independence Day: Retaliation” sono stati tutti considerati per il film prima che “Independence Day: Resurgence” venisse scelto come titolo definitivo.

I combattenti alieni ricordano da vicino i Death Gliders di Stargate, anch’essi creati da Roland Emmerich.

L’attrice Susan Sarandon ha rifiutato un ruolo di primo piano nel film perché ha trovato la sceneggiatura incomprensibile. All’attrice era stata offerta la parte del presidente Elizabeth Lanford che alla fine è andata all’attrice Sela Ward. Sarandon parlando della trama del film ha dichiarato: “Quando ho letto la sceneggiatura, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Non riuscivo proprio a capirla. Sul serio!”.

Il film ha fruito di un budget di 165 milioni di dollari, 90 milioni in più rispetto al suo predecessore, independence Day (1996), che aveva un budget di 75 milioni di dollari. Independence Day – Rigenerazione ha incassato nel mondo 389 milioni di dollari, ben 429 milioni in meno dell’originale che ne aveva incassati nel mondo circa 817.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositori austriaci Harald Kloser (Alien vs. Predator) e Thomas Wanker (Buffy l’ammazzavampiri). Kloser & Wanker sono assidui collaboratori del regista Roland Emmerich, tra i film musicati per il regista tedesco ci sono L’alba del giorno dopo, 10000 A.C., 2012, Anonymous e più recentemente il film di guerra Midway.

(Alien vs. Predator) e (Buffy l’ammazzavampiri). Kloser & Wanker sono assidui collaboratori del regista Roland Emmerich, tra i film musicati per il regista tedesco ci sono L’alba del giorno dopo, 10000 A.C., 2012, Anonymous e più recentemente il film di guerra Midway. La colonna sonora include una cover del brano “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” di Cher reinterpretata da Annie Trousseau.

TRACK LISTINGS:

1. Traveling Through Space

2. Great Speech

3. Hostile Territory

4. How Did They Get the Lights On?

5. Inside the African Ship

6. More Stimulation

7. Fear

8. The Friendly Spaceship

9. The Only Family I Got

10. Welcome to the Moon

11. What Goes Up

12. It’s Getting Real

13. Flying Inside

14. It’s a Trap

15. Worth Fighting For

16. The Sphere

17. The Queen is Leaving

18. Whitmore’s Choice

19 Humanity’s Last Stand

20. Bus Chase

21. We are Rich

22 Independence Day Resurgence Finale

23. ID4 Reprise

24. Electric U

25. Bang Bang (My Baby Shot Me Down) – Annie Trousseau

