Box Office Italia, C'era una volta a Hollywood batte anche Ad Astra e Rambo 5

Di Federico_40 lunedì 30 settembre 2019

Male tutte le new entry del fine settimana.

Box Office Usa, Il piccolo Yeti fa sua la vetta Benissimo Judi al debutto. Insuperabile Quentin Tarantino. C'era una volta a Hollywood ha mantenuto la vetta del botteghino italiano, incassando altri 2.154.428 euro in 4 giorni. Totale da 9.054.596 euro e 1.287.076 ticket staccati per la pellicola con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, riuscito a fare doppietta grazie a Ad Astra.

Il titolo sci-fi di James Gray ha debuttato in seconda posizione, con 420 sale a disposizione e solo 816.156 euro in tasca. Sconfitto Sly Stallone, a dir poco deludente con Rambo 5. Last Blood ha infatti esordito con 732.685 euro in 4 giorni, rispetto ai 1.790.641 euro in 3 giorni dell'ultimo capitolo visto in sala, John Rambo. Male anche Danny Boyle, uscito in 369 sale con Yesterday ma incapace di andare oltre i 472.787 euro, così come Dora e la Città perduta, sbarcato in 327 copie ma fermo ai 417.098 euro. Il Re Leone ha invece superato i 37 milioni di euro totali, con Shaun vita da Pecora - Farmageddon debuttante a quota 303.942 euro e Vivere di Francesca Archibugi solo ottavo all'esordio, con 248.895 euro e una media inferiore ai 900 euro a sala. Un mezzo disastro. Chiusura di Top10 con il milione e mezzo totale di Tutta un'altra Vita e i 9.3 milioni di euro di It - Capitolo 2.

Weekend molto atteso anche il prossimo grazie all'uscita di Joker, Leone d'Oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia chiamato a far meglio dei quasi 9 milioni totali incassati nel 2018 da La forma dell'acqua - The Shape of Water. Al suo fianco spazio per Io, Leonardo, Tuttapposto, Il piccolo Yeti, Appena un Minuto, Nato a Xibet, Non si può morire Ballando e Thanks.