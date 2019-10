Stasera in tv: "Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione" su Rai 2

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Ludovico Girardello: Michele Silenzi

Ksenia Rappoport: Yelena

Kristof Konrad: Igor Zavarov

Galatea Bellugi: Natasha

Ivan Franek: Andreij

Emilio De Marchi: Dottor KA

Katia Mironova: Cinetica

Dario Cantarelli: Morfeo

Mikolaj Chroboczek: Roccia

Noa Zatta: Stella Morrison

Assil Kandil: Candela

Filippo Valese: Martino Breccia

Enea Barozzi: Brando Volpi

Riccardo Gasparini: Ivan Casadio

Valeria Golino: Giovanna Silenzi

Difficile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di essere “speciali”. Michele Silenzi ha sedici anni e come molti ragazzi della sua età vive un’adolescenza tutt’altro che serena: la ragazza dei suoi sogni ama un altro e il rapporto con gli adulti è sempre più difficile. Michele si ritrova sempre più solo; tutto questo finché nella sua vita non fanno irruzione la sua misteriosa gemella Natasha e la madre naturale, Yelena, due donne che stravolgeranno completamente la sua esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi.

Il protagonista è cresciuto e ha ormai superato quella che Conrad chiamava la linea d'ombra. Vivrà un profondo senso di colpa, dovrà fare i conti con la scoperta di una sorellina per lo meno 'infiammabile' e affronterà il conflitto tra due madri. In un certo senso sarà più dark del primo, ma senza perdere la gioia del racconto. Devo dire - aggiunge . che in questa seconda 'giovinezza' sto cercando di liberarmi dalle griglie dello storytelling classico, della divisione in atti, per dare più spazio alle emozioni. Sul piano tecnico il film conta più di 700 interventi digitali e per la prima volta in Italia useremo un 3D che non avrà bisogno di occhialini, ricostruendo oggetti, personaggi... Non è solo un 'giochino tecnico', come qualcuno può credere, ma è un modo nuovo di fare cinema. Non dobbiamo mai dimenticare, però, che gli effetti speciali sono una tavolozza di colori a disposizione del regista, ma se non sai cosa disegnare non servono a molto.

Gabriele Salvatores