Biancaneve, via alle riprese imminente per il live-action Disney

Di Federico Boni martedì 1 ottobre 2019

Anche la Disney realizzerà il suo live-action di Biancaneve e i sette nani.

Il live-action Disney di Biancaneve e i sette nani è letteralmente dietro l'angolo. Secondo quanto riportato da TheDisInsider, il film di Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man e di 500 Giorni Insieme, andrà incontro alle riprese nel mese di marzo, a Vancouver, Canada.

Il rapporto sottolinea come lo studios sia alla caccia dei suoi protagonisti, ovvero la principessa Biancaneve, recentemente interpretata da Lily Collins e Kristen Stewart, del Principe, della Regina cattiva e dei sette nani. A sceneggiare il tutto Erin Cressida Wilson (La ragazza del treno), con Marc Platt, produttore di La La Land, Mary Poppins Returns e Aladdin, dietro le quinte.

A bordo ci sono anche i premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman), che hanno dato vita a nuove canzoni per Aladdin insieme ad Alan Menken. Lo studios guarda sempre più ai live-action, dopo il boom di questo 2019, con Maleficent 2 dietro l'angolo. Sono poi in produzione anche Crudelia, spin-off della Carica dei 101 interpretato da Emma Stone, e La Sirenetta, diretto da Rob Marshall. Il 27 marzo del 2020, invece, uscirà Mulan.

Realizzato nel 1937, Biancaneve e i sette nani fu il primo lungometraggio in rodovetro della storia del cinema, il primo film d'animazione prodotto negli Stati Uniti d'America, il primo a essere girato completamente a colori e il primo lungometraggio prodotto dalla Walt Disney Productions.

Fonte: ComicBook