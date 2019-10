Frozen 2: colonna sonora e video musicale del sequel d'animazione Disney

Di Pietro Ferraro martedì 1 ottobre 2019

Disney ha svelato la tracklist ufficiale e un video musicale ufficiale della colonna sonora del film d'animazione "Frozen 2".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

La Disney ha rivelato nuovi dettagli su Frozen 2, in particolare relativi alla colonna sonora del film. Non solo lo studio ha rivelato la tracklist completa dell'attesissimo sequel, ma ha anche pubblicato una nuova canzone online intitolata "Into the Unknown".

Nel video musicale ascoltiamo Idina Menzel mentre sullo sfondo vengono riprodotte scene di "Frozen 2". Il co-regista Chris Buck ha commentato la parte musicale del film.

La musica dei Lopez e Christophe Beck fanno parte del DNA di Frozen. Non potremmo immaginare di costruire Frozen 2 senza di loro. Portano una comprensione così ricca ed emotiva del mondo e dei personaggi, e attraverso la loro incredibile musica siamo stati in grado di approfondire davvero ed espandere la storia.

Per quanto riguarda la colonna sonora, contiene diverse nuove canzoni tra cui "Lost in the Woods" di Weezer, "All Is Found" di Kacey Musgraves e "Into the Unknown" di Panic! At the Disco.

Anche la co-regista Jennifer Lee ha parlato della musica e della nuove canzoni del film.

Le canzoni e la musica di Frozen 2 riflettono la crescita dei personaggi e l'approfondimento della loro storia. La musica è divertente, ma emotiva, personale ma potente, intima ma anche epica. Kristen, Bobby e Christophe si sono decisamente superati e hanno utilizzato la musica per sfidare nuove vette.

Il sequel vede Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad che tornano nei loro ruoli, con Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown come nuove aggiunte al cast. Frozen 2 - Il segreto di Arendelle arriverà nelle sale italiane il 27 novembre.

TRACK LISTINGS:

1. All Is Found performed by Evan Rachel Wood

2. Some Things Never Change (performed by Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad and Jonathan Groff)

3. [Into the Unknown} (performed by Idina Menzel, feat. AURORA)

4. When I Am Older (performed by Josh Gad)

5. Reindeer(s) Are Better Than People (Cont.) (performed by Jonathan Groff)

6. Lost in the Woods (performed by Jonathan Groff)

7. Show Yourself (performed by Idina Menzel and Evan Rachel Wood)

8. The Next Right Thing (performed by Kristen Bell)

9. Into the Unknown (performed by Panic! At the Disco)

10. All Is Found (performed by Kacey Musgraves)

11. Lost in the Woods (performed by Weezer)

Fonte: Rolling Stone