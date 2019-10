Gli uomini d'oro: trailer del film noir con Fabio De Luigi e Giampiero Morelli

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

IIF ha reso disponibile il trailer ufficiale de Gli uomini d'oro, il film noir con rapina ispirato ad una storia vera in arrivo nei cinema il 7 novembre.

La trama ufficiale:

Il cast del film include anche Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giuseppe Ragone, Mariela Garriga, Matilde Gioli, Susy Laude e Gian Marco Tognazzi.

Il film, opera seconda del regista Vincenzo Alfieri dopo il sorprendente I peggiori, trae ispirazione da un articolo del 1996 scritto dal giornalista di Repubblica Meo Ponte.

L’articolo parlava di persone comuni, fragili, vittime della loro epoca e dei loro piccoli sogni. Soprattutto, quello che davvero mi ha affascinato, è stato scoprire come questi ‘chiunque’ siano stati in grado di mettere a segno un colpo incredibilmente redditizio, armati solo ed esclusivamente della loro astuzia, scoprendo però un’amara verità: il crimine non è per tutti, anche se tutti possono essere criminali.

Vincenzo Alfieri - Regista