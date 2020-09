Cast e personaggi

Claudio Bisio: Prof. Mario Locuratolo

Lino Guanciale: Prof.[1] Antonio Cioncoloni

Maurizio Nichetti: Prof. Gaetano Fanfulla

Maria Di Biase: Prof.ssa Sandra Melis

Shalana Santana: Prof.ssa Amina Venturi

Alessio Sakara: Prof. Davide Golia

Pietro Ragusa: Prof. Eliseo Maurizi

Christian Ginepro: prof. Fabbri

Giusy Buscemi: Prof.ssa De Maria

Andrea Pennacchi: Preside

Francesco Procopio: Provveditore Aristide Montini

Rocco Hunt: Luca Pagliarulo

Irene Vetere: Camilla Brandolini

Riccardo Maria Manera: Andrea

Haroun Fall: Simone

La trama

Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il peggior liceo d’Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati dall’algoritmo ministeriale nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori. Obiettivo: avere almeno il 50% di promossi. Così l’Alessandro Manzoni rinnova il corpo insegnanti con sette professori veramente speciali, ciascuno dei quali segue un proprio progetto didattico rivoluzionario e un proprio personalissimo metodo di insegnamento. Con risultati disastrosi. Eppure…i ragazzi del Manzoni cominciano a capire che sta accadendo qualcosa di grande e che a quello sgangherato e sconclusionato corpo docente importa davvero di loro, al di là dei programmi scolastici e delle note sul registro.

Curiosità

La pellicola è l’adattamento del film francese “Les Profs” del 2013, ispirato a sua volta ad un fumetto.

Il regista Ivan Silvestrini parla della genesi del film:

[quote layout=”big”]A distanza di poco più di 10 anni da ‘Notte Prima degli Esami’ abbiamo pensato che fosse arrivata l’ora di tornare in classe ed affrontare un nuovo esame di maturità! L’occasione è arrivata scoprendo ‘Les Profs’, un film non distribuito in Italia, ispirato a un comic book francese, che nel 2013 ha avuto in Francia 4 milioni di spettatori, per un incasso totale di oltre 30 milioni di euro. È stata l’occasione per realizzare un film colorato, vivace, dissacrante, sadico, ironico, veloce, sorprendente che entra nel mondo della scuola attraverso un gruppo di professori che non hanno mai avuto l’occasione di dimostrare le proprie capacità professionali.[/quote]

A seguire trovate le descrizioni ufficiali dei professori:

Professor Locuratolo (Claudio Bisio): professore di matematica e informatica, apparentemente pigro e appassionato di giochi elettronici;

Professor Cioncoloni (Lino Guanciale): timido professore di storia, convinto che attraverso Giulio Cesare sia possibile spiegare tutto;

Prof. Fanfulla (Maurizio Nichetti): che da tempo cerca con assidua costanza di portare a termine con successo i suoi esperimenti scientifici;

Prof.ssa Melis (Maria Di Biase): tirannica professoressa d’inglese, intollerante a ogni errore di pronuncia;

Prof. Golia (Alessio Sakara): cultore estremo dello sport come viatico per la crescita personale di ogni studente;

Prof.ssa Venturi (Shalana Santana): penalizzata nella sua missione di insegnare l’italiano dall’essere, come viene definita, “il vero corpo insegnante”;

Prof. Maurizi (Pietro Ragusa): costantemente confuso nel cercare di spiegare le teorie filosofiche.

Il film ha incassato un totale di 2.051.576 €.

La colonna sonora

Le musiche del film sono del compositore Michele Braga (Lo chiamavano Jeeg Robot, Smetto Quando voglio 2 & 3, AFMV – Addio Fottuti Musi Verdi).

[quote layout=”big” cite=”Michele Braga]Prima di iniziare la lavorazione del film, il regista Ivan Silvestrini mi aveva confidato di porre un’attenzione quasi maniacale alle musiche dei suoi lavori. In effetti il lavoro è stato notevole, e proprio per questo davvero molto stimolante. L’utilizzo di vari tipi di registri nel commento alle immagini, mi ha permesso di spaziare tra numerosi generi, dal comedy al grottesco, dal fantasy al pop, dalla musica elettronica a brevi incursioni nel jazz. In particolare, è stato proprio l’incontro tra il grottesco, il fantasy e l’elettronica a dare un taglio originale a questa colonna sonora, arricchita anche dalla Title Track di Rocco Hunt e da repertori EDM per nulla scontati.[/quote]

La colonna sonora include anche i brani: “Arrivano I Prof” di Rocco Hunt, “Tubthumping” di Chumbawamba, “Drop Bitch” di Michele Menini, “Silhouettes” di Avicii e “Sleep” di Azure Ray.

TRACK LISTINGS:

1. La Lista Nera

2. Dancing In The Soap

3. Presentazione Prof

4. Simulazione D’Esame

5. Tema Dei Prof

6. Il Provveditore

7. Amina Venturi

8. I° Quadrimestre

9. Elisir Fanfulla

10. Il Preside

11. Il Discorso Sul Tetto

12. Carta Bianca

13. Perquisizioni

14. Open Day

15. Aspettando I Risultati

