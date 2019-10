Jurassic World 3: i nipotini di John Hammond vogliono tornare

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 ottobre 2019

Ariana Richards e Joe Mazzello pare siano aperti a riprendere i ruoli dei fratelli Lex e Tim Murphy per un cameo in "Jurassic World 3".

Jurassic World 3 si avvia a diventare un film evento per i fan di lunga data di Jurassic Park. L'impressionante elenco di volti familiari del franchise potrebbe allungarsi poiché secondo quanto riferito i due attori bambini di Jurassic Park sarebbero interessati ad apparire nel prossimo film. A quanto pare Ariana Richards e Joe Mazzello sarebbero aperti a riprendere i ruoli dei fratelli Lex e Tim Murphy per un cameo o anche ruoli più ampi se venisse loro offerta la possibilità di partecipare.

Se Richards e Mazzello fossero scelti per "Jurassic World 3" il cast principale del Jurassic Park originale sarebbe riunito. È stato recentemente rivelato che tre personaggi principali del primo Jurassic Park saranno nel sequel in arrivo, e non si limiteranno ad interpretare dei cameo. Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum sono stati tutti ufficialmente confermati in ruoli chiave. Ovviamente riprenderanno i ruoli di Ellie Sattler, del Dr. Alan Grant e e del "caosologo" Ian Malcolm. Anche se Goldblum è fugacemente apparso in "Il regno distrutto", la reunion segnerà la prima volta insieme per Dern e Neill da Jurassic Park 3. Naturalmente sono stati confermati i nuovi arrivi del franchise, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, che torneranno nei ruoli di Owen e Claire.

Nell'originale Jurassic Park, Lex e Tim vengono introdotti come nipoti del fondatore del parco John Hammond (Richard Attenborough). Il dottor Grant (Neill) prende con riluttanza i bambini sotto la sua ala per tenerli al sicuro dopo che i dinosauri scappano dai loro recinti. La scena più memorabile che coinvolge i fratelli Murphy arriva dopo che hanno raggiunto il centro visitatori del parco e finiscono braccati braccati da Velociraptor affamati nella scena della cucina. Fortunatamente entrambi i bambini riescono a sopravvivere e a fuggire dall'isola, con Richards e Mazzello che in seguito appariranno brevemente nel sequel "Il mondo perduto" con Goldblum.

Un altro volto familiare del franchise di nuovo a bordo è BD Wong, l'attore dopo aver interpretato lo scienziato genetista Dr. Henry Wu nel film originale del 1993, ha poi ripreso il ruolo in Jurassic World e "Il regno distrutto".

Per quanto riguarda le carriere di Ariana Richards e Joe Mazzello dopo Jurassic Park, la prima ha interpretato ruoli in Tremors 3 - Ritorno a Perfection (2001) e nei film tv Nata libera - Le nuove avventure (1996), The Princess Stallion (1997) e Battledogs (2013). Mazzello ha invece recitato in Viaggio in Inghilterra (1993) con Anthony Hopkins, The River Wild - Il fiume della paura (1994) al fianco di Meryl Streep, in The Social Network di David Fincher (2010), nel sequel G.I. Joe - La vendetta con The Rock e più recentemente ha vestito i panni del bassista John Deacon nel biopic musicale campione d'incassi Bohemian Rhapsody (2018).

"Jurassic World 3" arriverà nei cinema l'11 giugno 2021, quindi il regista Colin Trevorrow di tempo per coinvolgere Richards e Mazzello ne ha davvero a iosa.

Fonte: CinemaBlend