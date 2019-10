Pippi Calzelunghe, arriva il live-action cinematografico

Di Federico Boni mercoledì 2 ottobre 2019

Pippi Calzelunghe torna al cinema con una produzione anglosassone.

I produttori di Paddington, StudioCanal e Heyday Films, porteranno al cinema Pippi Calzelunghe in versione live-action, in collaborazione con la Astrid Lindgren Company. Parola di Variety. In cabina produttiva anche David Heyman, storico produttore di Harry Potter, con la sua Heyday Films.

Pippi Calzelunghe nasce nel 1945 dalla penna della scrittrice svedese Astrid Lindgren. Protagonista un'eccentrica bambina dai capelli rossi che va a vivere da sola in una grande villa in un piccolo paese della Svezia. Insieme a Tommy e Annika, due fratellini, Pippi vivrà bizzarre e favolose avventure. In Svezia ci sono stati ben sei film dedicati a Pippi, 4 dei quali diretti da Olle Hellbom, mentre in tv si ricorda la serie animata, in Italia trainata dalla sigla di Cristina D'Avena.

"Pippi ha ispirato le famiglie di tutto il mondo attraverso la sua forza vitale, il suo carattere e la sua irrefrenabile gioia di vivere", ha detto Heyman. "I libri di Astrid Lindgren sono stati tradotti in tutto il mondo, e siamo determinati a onorarli con un nuovo film".

La serie di libri è stata tradotta in oltre 70 lingue tra cui inglese, olandese, francese, spagnolo e giapponese. Illustrati da Ingrid Vang Nyman, i libri hanno venduto oltre 65 milioni di copie.